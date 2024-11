Elba Marcovecchio desmintió el encuentro secreto con Wanda Nara en medio de la separación con Mauro Icardi

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es sin dudas el tema del momento, luego de las polémicas acusaciones y denuncias que realizó la conductora de Bake Off Famosos. Lo cierto es que en el medio de todo esto, Elba Marcovecchio habría tenido una reunión secreta con la empresaria.

En Socios del Espectáculo, Adrián Pallares sostuvo que "ayer en horas de la mañana había una camioneta de una marca alemana, se abrió la puerta, entró, le dio un beso y habría sido Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi. Se juntaron suponemos para hablar", comenzó contando el conductor.

Luego agregó: "Wanda teme que Mauro pueda sacar a las chicas del país y un país como Turquía, donde las mujeres tienen un rol distinto al que tienen en la mayoría de los países occidentales, la verdad que eso aterra a Wanda". Lo cierto es que en medio de esto, Elba habló y desmintió el encuentro con la conductora.

La palabra de Elba Marcovecchio sobre la supuesta reunión con Wanda Nara

"Vamos por parte... Nosotros tenemos instrucciones precisas de nuestro cliente de no dar ningún tipo de entrevista porque hay chicos en el medio. Ese es el compromiso que asumimos ante el juez y ante todos los letrados", comenzó contando para luego explicar si se juntó o no con Wanda Nara.

El posteo de Elba en su cuenta de Instagram. Foto: captura de pantalla/ @elbitamarcovecchio.

"Una cosa es una entrevista y otra cosa es la desinformación. Yo no me reuní nada con Wanda, solamente lo acompañé a Mauro y nada más que eso, estuve todo el tiempo con Mauro". También utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y en la historia de Instagram sostuvo que "Ante tantas mentiras: no tuve ninguna reunión con la señora Wanda Nara".