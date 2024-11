El padre de Mauro Icardi se refirió a la separación con Wanda Nara: "No tengo relación"

El conflicto por la separación de una de las parejas mediáticas más reconocidas, que conformaban Mauro Icardi y Wanda Nara, ha ido escalando a punto de llegar a terreno legal donde se disputan los distintos intereses.

Tras varias semanas en las que distintos familiares de los implicados han dado su opinión al respecto, con mayor o menor polémica, ahora fue el turno de Juan Carlos Icardi, el padre del futbolista argentino.

La historia del hermano de Mauro, quien fue duro contra Wanda

Atendiendo a un móvil de Intrusos, que lo entrevistó en Rosario, ciudad natal de Mauro, el hombre esquivó la polémica aunque lanzó un par de frases que demuestran que la distancia entre ambos ya se sostiene durante un tiempo considerable.

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro" fue lo primero que dijo ante la pregunta del cronista. Allí, reconoció que "En estos días no tengo relación", y sumando que hace "un tiempo" que no ve a sus nietas, hijas de Wanda Nara junto Mauro.

Por último, agregó que él se encuentra "tranquilo" y que considera que el conflicto es algo que van a resolver su hijo y su ex nuera. "No sé, es cosa de ellos" fue su respuesta, evidenciando que prefiere mantenerse fuera del conflicto y apoyar a la familia como pueda. "Para toda mi familia, siguen abiertas las puertas de mi casa" cerró.

Mirá las respuestas del papá de Mauro Icardi: