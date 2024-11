La reacción de Lauty Gram tras la salida de la China Suárez y Franco Colapinto

Franco Colapinto y Eugenia China Suárez están en el foco de todos los portales luego de que se viralizó un video de ambos caminando por las calles de Madrid y Pepe Ochoa, panelista de LAM contó detalles sobre el encuentro que protagonizó el piloto y la actriz.

Pepe contó a través de las redes sociales del programa que se emite en América que "Franco Colapinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer, ella llegó primero y él después". Además sostuvo que cenaron en una parte exclusiva de un conocido restaurante.

"Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos, pero luego se mostraron bastante divertidos, románticos y después abandonaron juntos el recinto. Acá te dejamos las imágenes exclusivas de ellos juntos caminando por Madrid". Lo cierto es que muchos especularon con la reacción de Lauty Gram quien supuestamente era el novio de la China Suárez.

La respuesta llegó por parte del artista quien en la madrugada del domingo 17 de noviembre compartió una foto en su cuenta de Instagram donde lo siguen más de 1 millón de personas. En la historia aparecía él frente al espejo y la hora en que se había sacado la foto.

La foto que subió Lauty Gram luego del video de Colapinto con la China Suárez. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @lautygramcito.

Lo cierto es que la relación entre Lauty Gram y la actriz aparentemente no estaba bien, ya que ella compartió una historia donde decía que "No estoy de novia, ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta. Que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles para todas".