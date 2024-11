Wanda Nara y el fuerte mensaje en medio de la polémica separación con Mauro Icardi: "Seguro es culpa mía"

Wanda Nara no está pasando un buen momento personal, si bien la empresaria se encontraba muy feliz disfrutando de Brasil con L-Gante y la pequeña Jamaica, al regresar a Argentina todo se dio vuelta. La conductora enfrenta batallas legales contra Mauro Icardi quien también está en el país.

Todo comenzó hace algunos días, cuando en LAM dieron a conocer que Wanda se dirigió al departamento del Chateau Libertador y se encontró con el futbolista. Según lo expresado por Pepe Ochoa, uno de los panelistas del ciclo, se escucharon gritos y posterior a esto, la empresaria procedió a radicar una denuncia.

Wanda tras tomar la decisión de separarse de Mauro, recibió todo tipo de críticas, sobre todo desde Turquía (país donde juega Icardi). Pero no es solo esto sino que también la familia del jugador rompió el silencio y se expresó a través de las redes sociales con contundentes comunicados.

El posteo del hermano de Mauro Icardi contra Wanda. Captura de pantalla Instagram: @guidoicardi.

Ivana Icardi, sostuvo que "Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi público pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren ya que no hablaba de Ivana, hablaba del dolor. Hay temas muy delicados que tocan mis heridas", comentó.

Quien salió con los tapones de punta fue Guido Icardi: "Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia, ahora es problema de otros". Wanda luego de estas publicaciones guardó absoluto silencio hasta que en la tarde del sábado 16 de noviembre publicó un claro mensaje.

El simple y fuerte mensaje de Wanda Nara en Instagram. Foto: Captura de pantalla/ @wanda_nara

"Si les pasa algo me avisan? Seguro es culpa mía... Como todo últimamente", publicó en su historia de Instagram. Lo cierto es que en medio de todo esto, Wanda se mostró junto a sus hijos compartiendo el sábado y también junto a Elián Valenzuela con quien tomó unos mates en la mañana.