Revelaron la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi con Wanda Nara en medio de una discusión: "Le habría tirado..."

El pasado miércoles 13 de noviembre, en LAM revelaron la denuncia que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi por violencia de género. Según Pepe Ochoa, cuando la modelo llegó a su vivienda en Chateau Libertador, el futbolista apareció en el departamento.

"Mauro no la deja entrar. En ese momento hubo gritos. Wanda se termina retirando del Chateau. Se va con L-Gante a Nordelta", contó el panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

La modelo y el futbolista se separaron en julio de este año.

"Hoy, a las 16 h, elevaron una primera denuncia. Es una denuncia contra Mauro Icardi y la carátula es 'atentado y resistencia a la autoridad'. Hay dos momentos. El primero tiene que ver con abstenerse de actos de perturbación a Wanda Nara, por los gritos y por no dejarla entrar a su casa. Wanda intenta un segundo reingreso donde las cosas se fueron de las manos y acá es donde entra la violencia de género. La segunda carátula es la de violencia de género", explicó Ochoa.

En tanto que este jueves en Intrusos, Marcela Tauro y Guido Záffora dieron a conocer polémicos detalles de aquella discusión en el departamento de la conductora de Bake Off famosos.

La conductora de "Bake Off famosos" se fue unos días a Río de Janeiro, Brasil, junto a L-Gante, su nueva pareja.

"Escándalo total. Gritos, encierro y hasta secuestro te diría porque Icardi no la habría dejado a Wanda salir del departamento. ¿Empiezan a discutir por L-Gante o por dinero? Hay un rumor de que habría desaparecido dinero que era de ella", comenzó contando la periodista.

"A mí me llegó que Mauro le habría tirado del pelo a Wanda", añadió Tauro. Allí, Guido Záffora comentó: "Icardi no le avisa a Wanda que viene a la Argentina, fue tremendo. A ella le agarra un ataque de enojo cuando se entera, y él se enoja mucho cuando se entera por Instagram de su viaje a Río de Janeiro con L-Gante".

Esto fue lo que contaron en Intrusos de la discusión de Wanda Nara y Mauro Icardi

"La primera pregunta de Mauro fue muy agresiva: '¿Con quién dejaste a las nenas? Sos mala madre. No te hacés cargo de las nenas. Las dejás con cualquiera. Te vas con ese bobón'. Y me dicen que lo destroza a L-Gante", explicó el panelista.

Más adelante, el comunicador brindó más información: "Y ahí viene el tema de la tenencia. Icardi amenaza a Wanda con sacarle la tenencia. Hay un dato no menor: las nenas no son argentinas, nacieron en Italia. Acá hay llanto de Wanda, desconsolada. Me dicen que Wanda la pasó horrible en Río porque tenía a Icardi siempre atrás y por eso ella sube la captura de pantalla". El deportista le habría tirado el pelo y le habría dicho una infinidad de barbaridades.

"Mauro le dijo a Wanda 'me arruinaste la vida. Por tu culpa me lesioné. Sos una pu**... sos una mala madre, sos una mentirosa'. Y la trata de prostituta", reveló Záffora. "Me dice alguien del círculo de Wanda que la discusión fue tremenda. No me hablan de violencia física, pero sí psicológica y verbal y que le dijo bestialidades. Me dicen que Icardi estaba sacado, con una imagen de hombre violento corporalmente. Acá se meten Nora Colosimo y Zaira Nara, y él le dice 'a tu familia no le gusta este ne*** de mie*** y vos estás haciendo todo esto para cag**** la vida a mí'".

Si estás sufriendo violencia de género, o sospechas o sabés que una conocida es víctima de violencia de género, comunicate al 144 que funciona las 24 h, los 365 días del año.