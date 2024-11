Fin del misterio: Yuyito González reveló lo que sucedió con Javier Milei en el camarín del Luna Park

Luego de que Javier Milei confirmara a mediados de abril a través de la red social X (anteriormente conocido como Twitter) su separación con Fátima Flórez, un mes después, a fines de mayo, se comenzó a rumorear que el presidente estaba saliendo con Yuyito González. Y es que a muchos les sorprendió la presencia de la conductora de Empezar el día en la presentación del libro de Milei en el Luna Park.

En ese entonces, algunos periodistas afirmaron que vieron a la actriz ingresando al camarín del mandatario previo a que Javier se presentara en el escenario. Pero lo que ocurrió puertas adentro, fue todo un misterio hasta el pasado miércoles 13 de noviembre.

González en la presentación del libro de Milei.

En el programa de streaming La verdad de la milanesa, del canal Crudo TV, la presentadora reveló que sucedió con el líder de La Libertad Avanza aquella noche.

Todo comenzó cuando Luli Ofman, conductora del ciclo, le consultó qué fue lo que la enamoró de Javier Milei. "Bueno, primero me gusta físicamente. Me atrae su personalidad mucho, su inteligencia, es sumamente inteligente, es inteligentísimo. Me gusta que es un hombre honesto, que tiene buen corazón. Es una persona espiritual, también en eso conectamos muchísimo. Él es un hombre que tiene su fe en Dios muy fuerte, muy clara, la dice, la transmite todo el tiempo. Eso fue un punto también de mucha unión mutua", reconoció Yuyito González.

Esto fue lo que confesó Yuyito González en La verdad de la milanesa sobre su encuentro con Javier Milei en el camarín del Luna Park

Luego, la actriz recordó cuando asistió a la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park. "Lo que me pasó cuando lo vi en el Luna Park ahí es como que lo descubrí, por decirlo así. En la entrevista previa, los seis meses anteriores, había sido todo como muy alegre y yo en una faceta profesional", expresó la presentadora.

Y confesó: "Cuando voy al Luna Park con esta intención de estar entre los periodistas acreditados y me ponen ahí. Previamente nos saludamos en el camarín. Yo ya ahí vi otra cosa que fue como nuestro primer beso, inclusive, ahí en ese lugar, en el Luna Park, en el camarín".