Gabriel Levinas fue contundente sobre la salud de Jorge Lanata: "Hablaban de daño cerebral y es falso"

Luego de las cuatro operaciones, Jorge Lanata se encuentra en plena recuperación y Elba Marcovecchio (su esposa) expresó que en los próximos días se podría dar el traslado del periodista a una clínica de rehabilitación para comenzar un tratamiento ya fuera del Hospital Italiano.

Elba sostuvo que " estamos esperando hoy a ver qué es lo que se define. Podría ser, como no. Lo tenemos que coordinar ahora", comentó la mujer de Jorge respecto al traslado que en principios sería el día jueves, las opciones que hay sobre la mesa son dos clínicas, una de ellas es Santa Catalina, lugar donde estaba Lanata en su momento.

En Intrusos, hablaron con una amigo cercano, se trata de Gabriel Levinas quien habló de la salud del periodista: "La primera vez que lo vi estaba lúcido y luego se fue perdiendo en el tiempo y hablaba conmigo como si armáramos la revista. Lo conozco hace 42 años... Tengo bastante información de cómo piensa, cómo es y cómo habla para evaluar si cuando estuve hablando con él estaba lúcido o no", comenzó.

Jorge Lanata junto a Gabriel Levinas. Foto: Instagram/ @gabriellevinas

Luego agregó: "Esa lucidez no significa que 10 minutos o media hora después puede tener problemas clínicos que surgen de varias cosas. Por un lado, es diabético. Tengo un amigo que es diabético y si pasa tiempo y no come algo empieza a decir tonterías. Eso no es el cerebro dañado sino que tiene que ver con la medicación".

Gabriel Levinas fue contundente respecto a la salud de Jorge Lanata

Además sostuvo que "Dos neurólogos me dijeron que si él puede mantener una conversación en tiempo y espacio, consciente y animadamente, significa que no hay un daño cerebral. Escuché que hablaban de daño cerebral y es falso, la cabeza de Jorge está bien", concluyó de manera firme.