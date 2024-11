Momi Giardina reveló la fecha del casamiento con Sebastián Espada: "Quiero que sea una gran fiesta"

Momi Giardina está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La bailarina recibió por parte de Sebastián Espada, su pareja, una tremenda propuesta de casamiento cuando se encontraban haciendo una función en un teatro ubicado en Uruguay, ella no se lo esperaba para nada, aunque según lo que declaró si le había dicho que le haga una linda propuesta de compromiso.

Sebastián apareció disfrazado y cuando menos se lo esperaba Momi, él se arrodilo, le sacaron la máscara y ante los fans le preguntó a Momi si quería casarse con ella. Rápidamente la bailarina se levantó muy emocionada y se fundió en un abrazo con Seba a quien se lo veía muy feliz.

"¡No puedo creer esto! ¡Sí! ¡Me quiero casar con vos!", expresó ella tras la sorpresa. En el lugar se encontraba Juli Castro (hija de Momi) y se la pudo ver emocionarse hasta las lágrimas del lindo momento que estaba pasando su mamá con su pareja. En Socios del Espectáculo fueron a buscarla y allí sorprendió con la fecha del casamiento y reveló si le gustaría ser mamá.

"Con él veníamos hablando y le dije que si había propuesta, a mi me gustaría que sea a lo grande, nunca me imaginé que se iba a animar a tanto", comenzó contando Momi respecto a la linda sorpresa que le dio Sebastián ante miles de fanáticos. También confesó que "fue espectácular, yo no tenía la más pálida idea".

Momi Giardina reveló cuándo se casará con Sebastián Espada

Respecto a la fecha del casamiento, Momi confesó que "será el año que viene. Quiero que sea una gran fiesta porque estoy en un momento de mi vida donde vale la pena celebrar y encontré una persona que me hace muy bien. Uno vuelve a renacer por más que ya esté grande", sostuvo.

Respecto a los planes de tener hijos, ella subrayó que "él no tiene hijos, pero bueno, vamos por pasos. Recién ahora vino la propuesta y veremos más adelante qué sucede". El periodista le preguntó si a ella le gustaría y sostuvo que no está en sus planes volver a ser mamá por ahora.