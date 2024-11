L-Gante rompió el silencio y habló del supuesto embarazo de Wanda Nara

En las últimas semanas el romance entre Wanda Nara y L-Gante estuvo en todos los portales de espectáculo. Luego de que ella confirmó la separación con Mauro Icardi, armó las valijas junto con Elián y su hija para descansar unos días en Río de Janeiro, y disfrutar de las playas.

En medio de todo esto, en LAM comenzaron a hablar de un supuesto embarazo de la empresaria y que sería nada más ni nada menos que con L-Gante. Fue Pepe Ochoa quien contó que "Es una data que me llegó, que pudimos chequear con Ángel y con Yanina la trabajamos, lo tengo recontra confirmado".

Luego agregó: "Mauro llamó dos veces a una médica obstetra... Está convencido de que Wanda está esperando un hijo de L-Gante", inmediatamente Yanina aportó más información a la que brindó su compañero y sostuvo que "le pregunté a ella, no me contestó, insisto y me pone 'mmm, no'".

Una vez que ambos llegaron al país, fueron abordados por las cámaras y por los periodistas de los diferentes programas que se encontraban realizando una guardia para obtener alguna declaración respecto a estos últimos rumores. Wanda no quiso dar declaraciones pero si lo hizo Elián.

Qué dijo L-Gante sobre el rumor de embarazo de Wanda Nara tras el viaje a Brasil

Amablemente bajó el vidrio y dialogó con la prensa, allí sostuvo que fue un viaje de vacaciones para su hija Jamaica y la periodista de Intrusos le consultó si Wanda estaba embarazada de él y Elián contestó que "mmm... No sé, creo que no", cuando le repreguntaron si todavía no lo sabía, no quiso contestar más y se retiró.