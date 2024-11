Zaira Nara rompió el silencio y habló de la relación de Wanda con L-Gante

El romance entre Wanda Nara y L-Gante está ocupando las principales portadas de los medios que cubren espectáculo y también de los diferentes programas. En medio de toda la revolución que generaron, la pareja se fue a descansar unos días a las playas de Brasil junto a Jamaica, la hija que Elián tuvo con Tamara Báez.

Días atrás, la expareja del artista confesó que "Ahora que confirmaron la relación no me molestaría mucho si es real esto, mientras él cambie como padre y vea seguido a nuestra hija". De hecho, no tuvo problemas en firmar el permiso para que la menor pueda viajar con ellos.

Pero quien también opinó en las últimas horas fue Zaira Nara. La modelo abordó el tema en una entrevista que realizaron en el programa Intrusos en el Espectáculo (América) y allí expresó que "Celebro, acompaño. Estoy muy feliz de que mi hermana esté en Argentina, que se mande todas estas cosas todos los días. Está feliz. Lo bueno es que no me aburro, ¿entendés?", comenzó.

El periodista le preguntó si hubo ya un acercamiento por parte de L-Gante con la familia de Wanda y allí Zaira reconoció que ya conoció al cantante. Sin embargo, no quiso dar mayores detalles sobre el encuentro, también opinó del supuesto nuevo romance de Mauro Icardi.

La opinión de Zaira Nara respecto a la relación de L-Gante y Wanda Nara

El futbolista parece que estaría saliendo con una conocida cantante turca y Zaira confesó que se enteró por los programas que dieron la información. Se trata de Simge Sagin, según la información de Guido Záffora (panelista de Intrusos) ella "tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram, es muy popular en Turquía. Tiene 43 años y es como la cantante insignia del Galatasaray".