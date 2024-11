Yanina Latorre contó que Evangelina Anderson le iniciaría un juicio millonario: "Si querés ser famoso bancatela"

Yanina Latorre es sin dudas una de las panelistas más picantes de los programas de espectáculo. Actualmente se encuentra trabajando en LAM y fue allí que semanas atrás dio la primicia de la supuesta separación de Evangelina Anderson con Martín Demichelis por una supuesta infidelidad por parte del técnico.

"Ya están separados y por eso me atrevo a decirlo. La respuesta que le da a gente allegada a ella (Evangelina) es 'ya estoy separada", expresó en su momento la esposa de Diego Latorre en el programa de América. Además sostuvo que la infidelidad habría sido con una azafata.

"A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River precisamente cuando van a concentrar. Le llegó el mensaje y él le confesó, ella lo echó", comunicó la panelista.

Por su parte Evangelina desmintió todo esto y hace poco se pudo ver a la pareja disfrutando del concierto de Paul MacCartney. En medio de todo esto, la esposa del técnico le quiere iniciar juicio a Yanina y ella respondió duramente: "Madre, ¿por qué no te ponés a hacer algo productivo? ¿por qué no se dedican a guardar la vida de ustedes así no la decimos en televisión?".

Yanina Latorre furiosa contra Evangelina Anderson

Además agregó: "Encima tienen el tupé de decirle a un bol… que lo repite que me van a pedir un millón de dólares. Tienen que pensar que lo que yo digo es lo que llega de ustedes, de tu entorno. A ver si te creés que soy inspectora de zócalos", sostuvo furiosa la panelista.

Ya en el final del video y mientras se encontraba paseando a su mascota, Yanina dejó bien en claro lo que piensa de aquellas famosas que quieren inciarle juicio: "Déjenme de romper los huev… con los juicios y con todo. Si querés ser famoso y mediatizar bancate la que venga".