La figura de la televisión y el cine que abandona el país y se muda a España: los motivos

Anabel Cherubito sorprendió al ambiente del espectáculo tras anunciar que, tras más de 30 años viviendo y brillando en el país, se mudará a España, más precisamente a un pequeño pueblo rural entre Málaga y Marbella.

En conversación con Implacables, admitió que esta decisión le genera cierto dolor, aunque están convencidas junto a su marido de que es lo correcto. A continuación, pasó e explicar los motivos, que van desde la situación de la cultura en el país hasta la búsqueda de un ambiente más tranquilo para su hija.

Anabel Cherubito construyó una carrera en el teatro, el cine y la televisión

“Sé que voy a extrañar un montón, pero hace mucho que estamos fantaseando con irnos porque tenemos una hija pequeña y queremos vivir en contacto con la naturaleza, disfrutar de la paz y la calma”, comenzó la actriz. Recordemos que ella nació en Argentina y se mudó a España por amenazas de la Triple A. "Lo que más amo en este mundo es el teatro y este país es lo mejor del mundo. Es un país que aprendí a amar con el tiempo” confesó sobre Argentina.

“Tiene todo lo bueno y todo lo malo junto, es un país muy intenso” continuó, aunque destacó que ahora podrá llevar a su hija a una escuela pública. "Estamos buscando paz, un día a día más amoroso y amigable".

La decisión no fue fácil para la familia

Sin embargo, también aclaró que parte de la mudanza se debe a las dificultades que atraviesa el arte en este momento. “Venimos mal hace rato, yo sé que no es de ahora, pero la bajada cultural que hay me parece muy violenta y muy agresiva con el arte”. Además, agregó que “Argentina tiene un nivel cultural, que no lo tenía España. Todo el mundo mira a Europa, pero el nivel actoral que hay en acá, de directores, de actores, de todos los que trabajan detrás de escena es enorme”.

“Nuestra profesión está pasando un momento muy feo; un 80% de los actores está sin trabajo” cerró, para dar una idea de parte de lo que la lleva a esta nueva mudanza a España.