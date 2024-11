Guillermo Francella se sinceró y habló de la grieta entre los actores por la ideología política

Guillermo Francella se volvió a referir a la grieta que afecta a la industria actoral de nuestro país. Hace unas horas estuvo presente en el programa de Dante Gebel hablando de su vida y de la enorme trayectora que tiene con grandes éxitos como lo fue la serie "El Encargado".

También el actor recordó el trabajo anterior que tuvo antes de largarse al mundo de la actuación: "Cuando yo terminé el colegio secundario, lo único que yo quería era hacer teatro y papá me decía 'buscate algo paralelo para comer'. El periodismo siempre me gustó pero no el escrito, el oral. El estar acá (frente a cámara) ese me encantaba, yo estaba en la gráfica".

Guillermo ha sido muy criticado por apoyar al gobierno de Javier Milei por otros actores. En el programa "La Divina Noche de Dante", se refirió a esto: "Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía", comenzó.

La fuerte opinión de Guillermo Francella

Luego agregó que "Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata". Francella también subrayó que es cuidadoso con sus opiniones y expresó que su preocupación está en la imposibilidad de emitir una opinión o no comulgar con algo".