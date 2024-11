Guillermo Francella reveló el inesperado trabajo que tuvo antes de ser actor

Guillermo Francella es uno de los actores más reconocidos de Argentina, el ganador del Martín Fierro de Oro de Cine visitó el programa "La Divina Noche de Dante" y allí hablaron de diferentes temas respecto a su vida, pero en particular, el actor reveló un trabajo que pocos conocieron o estaban al tanto.

Cuando Francella le comentó a su familia que quería estudiar teatro, su papá a quien recordó con mucho amor en la entrevista, le dijo que también busque algo paralelo que le de para comer. Es por eso que Guillermo terminó siendo periodista y contó cómo fue esa experiencia.

"De esa época cortita de periodismo... Algo te quedó del periodismo para la profesión", comenzó expresando Dante para luego darle el pie a Francella y cuente esa parte de su vida profesional que pocos conocían o estaban al tanto. Allí reveló que se encontraba trabajando en gráfica.

"Cuando yo terminé el colegio secundario, lo único que yo quería era hacer teatro y papá me decía 'buscate algo paralelo para comer'. El periodismo siempre me gustó pero no el escrito, el oral. El estar acá (frente a cámara) ese me encantaba, yo estaba en la gráfica", comenzó.

Guillermo Francella contó su pasado como periodista en el programa de Danta Gebel

Luego agregó: "Había una escuela superior de periodismo donde yo estudié, donde te enseñaban técnicas escritas y técnicas orales. A mí el que más me gustaba era el periodismo oral porque había algo de interpretación en ese periodismo y entonces terminé, hice los tres años".

En el final sostuvo que fue a trabajar a un medio conocido y que "me tomaron los meses de verano y me rajaron. Cuando me despidieron me sentí mal porque no era que juzgaban mi trabajo, después llegó el personal estable". También sostuvo que donde estudió era "la escuela más emblemática donde salieron muchísimos periodistas importantes de la Argentina