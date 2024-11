Roberto García Moritán habló sobre el supuesto romance con una compañera de trabajo: "Es una gran profesional"

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain se encuentran haciendo su vida totalmente por separados, y ambos aseguran que siguen en contacto ya que tienen en común a la pequeña Ana. Lo cierto es que en medio de la relación de la modelo con Martín Pepa, salió a la luz un posible romance del empresario y salió a aclarar todo.

A la salida de su departamento, el cronista del "Diario de Mariana" le preguntó por esta supuesta "novia" que tendría y que es compañera de trabajo de Moritán. No solo habló de este tema sino que además se refirió a Pampita y dejó muy en claro que no habla de su exmujer.

El periodista le dijo que "queremos sabér cómo estás", el empresario dejó en claro que "estoy cada vez mejor , focalizado en mi familia y en lo que voy a hacer (trabajo)". Luego de esta pequeña introducción el cronista le preguntó de las fotos que comenzaron a viralizarse en redes de una chica saliendo del departamento.

"Están inventando. Estoy triste y ya habrá tiempo para el amor en algún momento, espero. A ella no la metan en líos, no tiene nada que ver. Es una gran chica y una gran profesional", sentenció Roberto García Moritán respecto a los rumores que comenzaron a correr en los programas de espectáculo.

En la última parte de la nota, el periodista le preguntó firmemente si hubo infidelidad en la relación con Pampita y allí el empresario fue contundente con su respuesta: "No voy a hablar nunca de mi relación con Caro, no tiene ningún sentido, ya pasó. Ella decidió no hablar del tema, imaginate que no lo voy a hacer yo tampoco", cerró.