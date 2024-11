La dura revelación de Soledad Aquino sobre la lucha contra su enfermedad: "Sentí miedo por mi vida"

Soledad Aquino tuvo un transplante de hígado y la pasó muy mal, todo esto luego de ser diagonosticada con Hepatitis C. De hecho, en su cuenta de Instagram semanas atrás publicó un recuerdo de ese duro momento: "Me aparece esto en recuerdos. Y agradezco a DIOS ante todo mis hijas .hnos .el padre de ellas. los padres del donante.Incucai.. mis médicos", expresó en la mencionada publicación.

En Socios del Espectáculo, Soledad recordó ese complicado momento y sostuvo que "el cariño de la gente es tremendo, sigo en contacto con enfermeras que me llaman y me dicen que me ven bárbara Me encanta que me vean así después de haberme visto tan mal", contó.

Nancy Duré, panelista del programa le preguntó si lo que le pasó fue un antes y un después en su vida. Allí Soledad no dudó en su respuesta: "Si, totalmente. No te digo que fue trumático pero para mí fue todo como muy junto, pandemia y el transplante de golpe que yo no me lo esperaba".

Mirá el video

Además expresó que su enfermedad fue "como el cáncer, te vas deteriorando de a poco, fue creciendo mi hígado no aguantó más". Otra de las periodistas le consultó si tenía miedo respecto a su vida y fue allí donde Soledad expresó que "sí, tuve muchos miedos y no había momento en que no duela algo y me daba miedo el sufrimiento".