Habló la mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El pasado miércoles 30 de octubre, en LAM revelaron que Enzo Fernández y Valentina Cervantes ya no se encuentran más juntos. La pareja compartió más de 6 años juntos y tuvieron dos hijos: Olivia y Benjamín. "Le comunicó que tiene ganas de hacer su vida solo, no a nivel familia que ellos son familia, pero que tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia", contó Juli Argenta en el programa que conduce Ángel de Brito.

En las últimas horas, se comenzó a hablar de Cristal Grillo, quien ha sido señalada como la supuesta tercera en discordia en toda esta historia. Marcia Frisciotti, dueña de la cuenta Gossipeame (@Gossipeame) y panelista de Empezar el Día, contó que se puso en contacto con la mujer.

Cristal Grillo fue señalada como la supuesta tercera en discordia en la relación de Fernández y Cervantes, pero Grillo lo desmintió. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Junto a unas imágenes de la mujer, dijo: "Bueno, pude hablar con Cristal, ex de Enzo Fernández, me dijo que ella no tiene nada que ver con esa separación y que con él no tiene comunicación".

Sin embargo, pocos minutos después, a Marcia le llegó un mensaje de una seguidora que le consultó si había visto la contundente información que había compartido el periodista Gustavo Méndez, que dijo lo siguiente: "Se separa de Cristián T hace seis meses por motivos, según su entorno, muy fuertes. Increíble la historia de amor de este triángulo: ella estaba de novia con Enzo en 2016/2017 y como él no la ‘pegaba’ en River, dicen desde el entorno de ella, lo deja y se enamora de Cristian, quien trabaja como empleado en River. Ahora lo deja para volver con el campeón del mundo", contó el comunicador acerca de Grillo.

Gustavo Méndez dio un fuerte dato sobre la mujer. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Cristal se defendió de estas acusaciones y compartió en la misma red social aquel dato brindado por Méndez. Totalmente enojada, expresó: "¿Motivos muy fuertes? ¿Quién m... escribe estas cosas? ¿Por qué ponen a mis hijos en todos lados? ¡Estoy re enojada ya!".

Al respecto, Frisciotti expresó junto a una captura de pantalla de todo lo ocurrido: "Vi lo que puso Gus y siempre maneja muy buena data".