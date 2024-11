Cristian U se defendió de la acusación por supuesta violencia de género a su exnovia

Cristian U se vio metido en un gran escándalo luego de que Tatiana Luna quien es influencer, Miss Uruguay 2023 y periodista subió a su cuenta de Instagram tres historias hablando sobre el tema y causó una revolución muy grande. El ex "hermanito" habló al respecto en LAM y aseguró que le enviará una carta documento.

"Tenemos dos involucrados. Por un lado tenemos a una modelo uruguaya muy linda, conocida con linda trayectoria y por otro lado, tenemos a un ex Gran Hermano muy conocido, talentoso y que se mueve hace tiempo en el medio", comenzó contando Tatiana Luna. Luego agregó que "aparentemente estamos hablando de violencia de género".

"Me llega de primera mano la información, fuente muy cercana a ambos involucrados. Aparentemente Cristian U tiene hasta el día de hoy amenazada con mostrar y difundir videos íntimos a su exnovia, Daiana de los Santos para que no cuente toda la historia de violencia verbal y física que vivió durante mucho tiempo con este chico", sostuvo Tatiana.

La historia de Tatiana Luna contra las acusaciones a Cristian U. Foto: Captura de pantalla/ @tatiluna.ok

Lo cierto es que Ángel de Brito se contactó rápidamente con Cristian para escuchar su palabra y aseguró que es mentira y que le enviará cara documento: "Estaba tirado acá en el sillón y justo Pepe (Ochoa) me cuenta esto y no tengo idea, hace cinco minutos hablé con Daiana justamente".

Cristian U se defendió de la acusación por supuesta violencia de género

"No tengo ni idea... Lo que si te aviso es que a esta chica que subio y dijo estas cosas, ya le estoy enviando carta documento. Se va a tener que retractar o va a tener que mostrar lo que tenga que mostar". Ángel de Brito le preguntó sobre qué le dijo Daiana cuando hablaron y no tuvo problemas en contar.

"Me dice no quiero quilombos, le digo que no tengo ni idea yo tampoco. Están hablando de videos y nunca hicimos videos en cuatro años de relación. Me dice no quiero quilombos, no tengo idea y con vos tengo la mejor y no soy de salir a hablar", expresó Crisitan respecto a los dichos de su exnovia la cual tampoco tenía información sobre los dichos de Tatiana Luna.