La foto íntima de Wanda Nara que publicó Mauro Icardi para desmentir su separación

Hace tres meses, el pasado 9 de julio, Wanda Nara anunció su separación con Mauro Icardi a través de una historia de Instagram (@Wanda_nara). Si bien muchos creían que se trataba de otra de sus idas y vueltas, ya que tienen un largo historial de rupturas y reconciliaciones, parece que esta vez fue en serio.

De hecho, el domingo 6 de octubre, la modelo estuvo como invitada al programa de Susana Giménez y la diva le consultó por su ruptura con el futbolista.

La conductora comunicó su ruptura con Mauro Icardi a través de sus historias de Instagram.

"Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado. Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento", expresó la conductora de Bake Off famosos.

La modelo habló el pasado sábado sobre su separación con el futbolista. Créditos: captura de pantalla Youtube Susana.

Asimismo, en aquella entrevista, Wanda Nara comentó que no está soltera.

A todo esto, hay que sumarle que el pasado lunes se filtró una foto de la modelo besándose con L-Gante y las redes sociales estallaron.

La foto que compartió el deportista en sus historias de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Mauroicardi.

Luego de las declaraciones de la presentadora en el programa de Susana y de que saliera a la luz la imagen en la que aparece junto al cantante de cumbia 420, ya era un hecho que Wanda se encuentra más que separada de Mauro Icardi. Sin embargo, este martes por la noche, el futbolista compartió en sus historias de Instagram (@Mauroicardi) una foto íntima de la intérprete de Amor Verdadero y desmintió su separación con Nara.

"Para vos que lees, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos... les deseo buenas noches o noches buenas...", escribió el deportista junto a la imagen donde se la puede ver a Wanda Nara durmiendo.