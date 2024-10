La contundente advertencia de Elba Marcovecchio a las hijas de Jorge Lanata: "Si me atacan salvajemente, me tengo que defender"

El presente de Jorge Lanata empeora día a día y en las últimas horas tuvo que ser llevado a quirófano debido a problemas intestinales que se presentaron. En medio de todo esto, la interna familiar entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista sigue muy activa.

Tras la operación de urgencia a la que sometieron al comunicador, Elba salió del hospital luego de estar horas allí y dialogó con los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del nosocomio para llevar un poco de tranquilidad: "Ya son 117 días y cada vez que Jorge tiene algo me pongo muy nerviosa", comenzó.

Luego agregó que "todos en el hospital me conocen y saben que me pongo nerviosa, pero bueno, yo tengo mucha fe. Jorge es fuerte, es un gladiador como lo hemos dicho siempre y hay que esperar", sostuvo respecto a cómo fue la operación del periodista que podría volver al quirófano en las próximas horas.

En medio de las consultas por el estado de salud de su esposo, los periodistas no esquivaron el tema de las hijas de Jorge y le consultaron sobre cómo estaba la relación. Allí Elba aclaró que no tiene diálogo directo con Bárbara y Lola Lanata. Además sostuvo que no tiene problema en que participen de las decisiones médicas.

Mirá el video

"Son las hijas, está muy bien que se involucren en las decisiones médicas", comentó y confesó que tiene el deseo de que se una toda la familia porque "para Jorge sería lo mejor" y aseguró que ella pidió que las hijas intervengan en la toma de decisiones respecto a la salud de Jorge Lanata. Sin embargo, y en medio de la interna familiar, Elba aclaró que "son las hijas de Jorge, yo jamás las hubiera atacado. Obviamente si me atacan de manera salvaje me tengo que defender", expresó.