Horas cruciales para Jorge Lanata: le extirparon parte del intestino

La salud de Jorge Lanata desmejoró en los últimos días. El periodista se encontraba en la clínica de rehabilitación Santa Catalina cuando presentó fiebre y problemas urinarios, es por eso que decidieron trasladarlo nuevamente al Hospital Italiano, donde se encuentra internado.

Este miércoles 9 de octubre se conoció la noticia de que el conductor tuvo que ser llevado de urgencia al quirófano para ser intervenido luego de presentar problemas intestinales. Yanina Latorre, panelista de LAM, utilizó sus redes para informar sobre la salud de Lanata.

"Lanata no está bien. Tiene isquemia intestinal. Lo intervienen ahora. ES URGENTE. En la clinica está su esposa, q ya dio aviso a las hijas para q vayan", había expresado a través de X (ex Twitter) la panelista. Luego, quien dio más detalles en LAM fue Ángel de Brito, quien explicó qué fue lo que se le realizó a Jorge.

El posteo de Yanina Latorre en medio del mal estado de salud de Jorge Lanata. Foto: Captura de pantalla X/ @yanilatorre

"Por la mañana le hicieron una tomografía de contraste en el intestino, porque había algo que estaba fallando y finalmente lo operaron a la tarde. Esto fue una primera operación que va a continuar mañana", sostuvo el conductor respecto al procedimiento que se le realizó a Lanata.

Mirá el video

Yanina además contó que le sacaron 60 centímetros de intestino y que "costó mucho dormirlo, más de 30 minutos durmiéndolo. Era una operación que era larga y finalmente no fue tan larga. Lo abrieron, le sacaron 60 centímetros de intestino y me explicó el médico que no lo terminaron de cerrar porque no estaba bien. Van a intentar seguir operandolo mañana", cerró la panelista.

Por su parte, Ángel expresó que "tienen que esperar a ver cómo pasa la noche y si mañana está apto para resistir una operación, así de crudo es el cuadro. Obviamente, lo van a llevar a quirófano para ver si se extendió la isquemia y ver si hay que cortar más intestino", confesó el conductor.