Paul McCartney reveló qué artista argentino abrirá su show en Córdoba

La cantante cordobesa Zoe Gotusso sigue escalando con firmeza en su carrera, y es ahora la encargada de abrir el show de Paul McCartney en el Estadio Kempes de Córdoba este 23 de octubre.

“Para mi es algo hermoso, no me lo esperaba. Hemos escuchado a The Beatles toda la vida en casa y podría decir que Paul es mi Beatle favorito”, comentaba Zoe Gotusso apenas supo de la noticia.

Zoe Gottuso cantará en su Córdoba natal abriéndole el show a Paul McCartney.

Zoe está en una gran etapa artística y en pleno momento de adelantos de su nuevo disco “Cursi”, que verá la luz el 25 de octubre.

La cantante de 27 años ya es una elegida por artistas internacionales, en octubre de 2022 fué la encargada de dar inicio a los diez shows de Coldplay en el Estadio River Plate ante miles de personas.

Paul McCartney se presentó el pasado fin de semana en el estadio de River Plate.

Con su nueva música y sus grandes éxitos, que siempre son un privilegio escuchar, los presentes en el Estadio Kempes podrán conocer en vivo los nuevos temas que la artista presentará.