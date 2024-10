Las dos versiones sobre el posible final de Florencia Peña en el Cantando 2024

En los últimos días, han crecido los rumores sobre una posible salida de Florencia Peña de la conducción del Cantando 2024 (América), y ahora dos versiones que circulan en los programas y portales de espectáculos, hablan sobre los motivos por los que la actriz optaría por dar a un paso al costado del programa.

Por un lado, Ángel de Brito había anticipado el viernes pasado que en los próximos días Fer Dente reemplazará a Florencia Peña al frente del Cantando 2024, ya que la conductora tiene compromisos con una gira por distintas provincias con Mamma mía, el espectáculo teatral que protagoniza. De hecho, el líder de LAM (América) bromeó con que si el conductor de Noche al Dente (América) consigue merjores números en el rating que la artista, podría quedar de manera definitiva comandando el ciclo que tiene producción general de Marcelo Tinelli.

Pero lo que estaría inquietando a Peña no tendría que ver con el desembarco de Dente para cubrir la conducción del Cantando 2024 en los días en que ella se encuentre en distintos escenarios del interior del país, sino que la actriz no estaría dispuesta a protagonizar un segundo fracaso en el rating en televisión, un par de años después del revés que sufrió con La pu* ama, que también salió al aire por canal América.

Florencia Peña, en medio de rumores de baja del Cantando 2024. Foto: Captura de video América TV.

A diferencia de aquella propuesta a la que Florencia Peña le puso el hombro porque fue parte de las decisiones del formato del mencionado ciclo, con el Cantando 2024 la artista tiene menor compromiso emocional al tratarse de un ciclo que ya tiene una dinámica establecida.

Por otra parte, una segunda versión indica que Flor Peña estaría irritada por los repentinos cambios en las reglas del certamen de canto, que desde la semana pasada tuvo una marcada baja en su rating debido al éxito del estreno de Bake off famosos en la pantalla de Telefe.

Recordemos que el viernes pasado Ángel de Brito anticipó en LAM que esta semana diez participantes del Cantando 2024 quedarán fuera del programa. Sin embargo, este lunes el conductor se encargó de aclararr que finalmente no será así, y que la decena de concursantes estarán una semana más en carrera. Este tipo de idas y vueltas estarían inquietando a Florencia Peña, que en esta ocasión no estaría dispuesta a seguir conduciendo un envío que podría enfrentar varias mutaciones más con el fin de no quedar sepultado bajo el citado rival.