El descargo de Marcelo Tinelli sobre su presunta sobrina maltratadora que se volvió viral

Tras las repercusiones por un video que se volvió viral, en el que se puede ver a una joven maltratando a una agente de tránsito, y luego haciéndose pasar por sobrina de Marcelo Tinelli, el conductor compartió un descargo para aclarar la situación.

En el video viral en cuestión, le piden la licencia de conducir a la chica que dijo ser sobrina de Tinelli, y ella contesta con un prepotente tono amenazante a la trabajadora que le pidió la documentación.

"Está acá la licencia. Yo no tengo ningún problema, pero vos sabés que lo que estás haciendo está muy mal. Te voy a escrachar en todos lados, sabelo. No sabés con quién te estás metiendo, estás equivocada", arremetió la joven. A lo que la agente respondió: "Yo no te estoy faltando el respeto, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Te pido la licencia de conducir".

El video de la joven que se hizo pasar por sobrina de Marcelo Tinelli

Luego, la supuesta sobrina de Marcelo Tinelli enseñó fugazmente su licencia desde el celular y redobló: "Ahí está la licencia, pero vos vas a salir en todas las redes. ¿Vos sabés quién soy yo?". Por su parte, la agente reclamó: "Disculpame, falta la parte de atrás".

En un tono más agresivo, la protagonista del viral retrucó: "¿Qué parte de atrás? Esta es la aplicación. Vas a salir en todas las redes. Soy la sobrina de Marcelo Tinelli. Te querés morir. Así te lo digo, vas a salir en todas las redes".

Marcelo Tinelli desmintió a su presunta sobrina que se volvió viral. Foto: X @cuervotinelli.

Tras el revuelo, Marcelo Tinelli desmintió desde su cuenta de X: "Esto es mentira. No es mi sobrina. Gracias a todos por preocuparse. Los amo".

Marcelo Tinelli agradeció la preocupación de sus seguidores tras la polémica sobre su supuesta sobrina. Foto: X @cuervotinelli.

Luego, en otro posteo en la mencionada red Tinelli agregó: "Gracias a todos por los mensajes. Estoy feliz y agradecido por tanto amor. Gracias por los elogios y las críticas. Pasan los años y uno sigue aprendiendo. Manténganse firmes aunque las cosas no vayan bien o la vida los colme de felicidad. Disfruten. El final es el mismo para todos. Los amo".