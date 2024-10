Wanda Nara reveló detalles inéditos sobre su separación con Mauro Icardi

Después de varias idas y vueltas, Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi. Fue en julio de este año cuando la modelo anunció su ruptura con el futbolista a través de una historia en Instagram (@Wanda_nara). Y aunque muchos no le creían a la mediática, lo cierto es que ya pasaron tres meses de aquel comunicado y es un hecho su separación.

Este domingo, la empresaria estuvo como invitada al programa de Susana Giménez y uno de los temas que se tocó fue sobre su ruptura con Icardi.

La modelo y el futbolista se separaron después de 10 años de amor.

"Te separaste de Icardi", comentó la diva. "Y él está en Turquía...", le respondió la conductora de Bake Off famosos y en ese momento Susana la interrumpió: "¿Por qué no estás a Turquía?".

Allí, Wanda abrió su corazón: "La verdad es que no sé por qué. Estuve muchos años viviendo afuera, fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud y los chicos están más grandes. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio, de familia cerca".

Mirá lo que contó Wanda Nara en el programa de Susana Giménez sobre su separación con Mauro Icardi

"Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado. Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento", explicó la modelo.

"Por la enfermedad y por un montón de cosas ya no me sentía con las mismas fuerzas de decir 'bueno, sigo sola para todo'. Fueron muchos cumpleaños solos. También tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo", aseguró Wanda Nara.