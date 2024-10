La queja del Puma Goity con el programa de Juana Viale y su tajante respuesta

El Puma Goity fue uno de los invitados al último programa de Juana Viale, donde se juntan distintas personalidades a almorzar y compartir sus experiencias, pero no quedó conforme con el menú que realizó la chef Jimena Monteverde.

Los mediodías con Juana suelen ser acompañados con platos vegetarianos, por la inclinación alimentaria de la conductora principalmente, pero también por cuestiones relacionadas a lo que se puede conseguir en cada época del año.

El Puma en el programa de Juana Viale

Cuando Jimena detalló el menú que iban a degustar los comensales, contó que sería una entrada que consistía en “alcauciles fritos con alioli” y un salteado de arroz y vegetales. Al escuchar, el Puma Goity le preguntó si no habría nada de carne, a lo que la chef respondió “No querido, la verdad que no. No tocó hoy”.

Con el humor que lo caracteriza, el actor hizo alusión a la abuela de Juana Viale, la histórica Mirtha Legrand, quien se encargaba antes también del programa los domingos al mediodía. “Carne con Mirtha, ¿no? Segundo piso con Mirtha”. Claro que todos se lo tomaron con mucho humor y continuaron la broma que había iniciado el simpático actor.

Jimena Monteverde, la encargada de los platos en el programa de Juana

Luego de terminado el programa, Jimena Monteverde aclaró el cómico intercambio y dijo “pidió un bife, pero justo no teníamos y después dijo que le había encantado igual lo que habíamos hecho”. También aclaró que, en general tratan de hacer platos vegetarianos, aunque es un trabajo extra.