¿Chau Icardi? La sorprendente confesión de Wanda Nara sobre su vida sentimental

Este domingo, Susana Giménez recibió en su programa a Wanda Nara. La modelo se encuentra conduciendo Bake Off famosos, el reconocido programa de pastelería, pero esta vez con celebridades como participantes.

La empresaria habló con la diva sobre ésta propuesta, pero también sobre su vida personal. Giménez le consultó por su separación por Mauro Icardi y ella abrió su corazón. Recordemos que Nara reveló en julio de este año que no se encontraba más en pareja con el jugador del Galatasaray.

"Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado. Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento", se sinceró la cantante.

Minutos después, las cosas se pusieron más picantes cuando Susana Giménez le preguntó a la presentadora si se encontraba en pareja nuevamente. Y es que Nara puso contra las cuerdas a la diva cuando le consultó si estaba saliendo con alguien.

Susana contó que no se encuentra en pareja con nadie. Créditos: captura de pantalla Youtube Susana.

"Prefiero estar en el campo con los animales, las flores, las plantas, libros", le respondió la conductora. Y luego añadió: "No tengo muchas ganas. Nunca fui de 'ay, voy a tener algo con un tipo cualquiera'. Yo necesito enamorarme, si no me enamoro no funciono".

"Yo soy igual", la interrumpió Wanda Nara. "Pero eso ahora no existe más, lamentablemente. Es muy difícil estar soltera ahora porque eso no existe", comentó la modelo.

La cantante hizo una sorprendente confesión sobre su vida sentimental. Créditos: captura de pantalla Youtube Susana.

"¿Vos estás soltera?", le preguntó sin rodeos Susana. "No... pero me cuesta estar con alguien, me cuesta conocer a alguien", reconoció un poco nerviosa la conductora de Bake Off famosos.