El Mono de Kapanga contó que sufrió un infarto tras un recital

El querido cantante y líder de la banda de Kapanga, conocido como "El Mono", contó en un video que sufrió un grave problema de salud luego de un recital la semana pasada, y aunque lo hizo con mucha calma, dejó preocupados a sus fieles seguidores.

"Hola gente. Bueno, acá estoy, les cuento un poco lo que pasó." comenzó en el video. "El otro día en el Festival Vivimos Música me sentí un poquito mal, tenía un dolor acá en el pecho y bueno, fui después del show a hacerme un chequeo en la ambulancia, no me dio muy bien." siguió el relato.

Kapanga ya tiene 29 años en la escena

El festival al que hacía referencia se había realizado el 28 de septiembre en el estadio Mary Terán de Weiss (ex Parque Roca), en la Ciudad de Buenos Aires, y la banda se había presentado junto a artistas como Caballeros de la Quema, Los Pericos y Fabiana Cantilo.

La relato de el Mono siguó "Después de hacerme otros chequeos en la clínica, descubrieron que tenía un infarto en el corazón. Y nada, me tenía que hacer un par de cositas, hacer un cambio de filtro, aceite, líquido de frenos." Luego, contó cómo seguirá su carrera tras el episodio, admitiento que tendrá que alejarse de los escenarios por un tiempo "por un tiempito voy a estar alejado de lo que más me gusta hacer, que es cantar junto a mis amigos de Kapanga. Pero bueno, primero hoy está mi slaud, ustedes sabrán entender."

Por último, mandó tranquilidad y agradecimiento a sus seguidores, con una frase con todo su sello "Quedénse tranquilos que de esta salgo de taquito" cerró con mucha buena onda, como siempre, el Mono de Kapanga.