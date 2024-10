Momi Giardina reveló detalles inéditos de su relación con Marcelo Tinelli

Este jueves en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Momi Giardina dijo "presente" y habló sobre la relación que tuvo con Marcelo Tinelli. Cabe destacar que la integrante del programa de streaming Nadie Dice Nada, de Luzu TV, ha reconocido varias veces que mantuvo un romance con el famoso conductor. Pero en esta oportunidad, brindó más detalles.

"Yo me sentía la novia de Tinelli. Estuve mucho tiempo en pareja y cuando me quedé soltera, dije 'qué hace?'. Soy de códigos viejos. Hoy es palo y a la bolsa, yo no estaba acostumbrada a eso", comenzó diciendo Giardina sobre éste tema.

La bailarina estuvo como invitada a "Los Ángeles de la Mañana" (LAM).

"Primero me invitó a comer en grupo con amigos. Hasta que un día se dio. Dije 'un poquito me gusta'. Además, yo me llevo increíble con sus hijas. Yo lo que noté de él fue que me rescató, que era muy contenedor. Mucha charla", contó la bailarina.

Sin embargo, Ángel de Brito fue por más y le consultó si se enamoró de Marcelo Tinelli. Luego de unos segundos de silencio, Momi Giardina le respondió al periodista de espectáculos.

Esto fue lo que contó Momi Giardina en LAM sobre su relación con Marcelo Tinelli

"Si, si me enamoré. Yo me sentía la novia de él. A mi me gusta estar en pareja, pero hoy ya no te preguntan si querés ser la novia", confesó la streamer.