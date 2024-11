Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani: "Todo vuelve"

Sabrina Rojas volvió a tener fuertes declaraciones contra Griselda Siciliani quien en estos momentos se encuentra en pleno romance con Luciano Castro, expareja de la conductora de "Pasó en América". En diferentes ocasiones apuntó contra la actriz y lo hizo nuevamente en "Ángel Responde".

La conductora de América fue la invitada al programa de streaming de Ángel de Brito que se emite por Bondi Live y allí el conductor no dudó en preguntarle por Griselda metiendo un poco el dedo en la llaga. Sabrina sostuvo que con la pareja del padre de sus hijos tiene "una cuestión de piel".

"Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida", comenzó diciendo en la entrevista respecto a Siciliani y tras esta declaración, el conductor de LAM siguió indagando.

Cuando Ángel le preguntó si le caía mal o no le creía lo que decía, Sabrina subrayó que "es por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo... Tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vueltas las cosas", explicó.

Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani

Ángel de Brito quiso seguir indagando y le preguntó de manera directa si Luciano la había engañado con Griselda y allí Sabrina respondió de manera cortante: "No voy a decir cosas", luego de esto no quiso decir más detalles y el conductor la halagó diciendo que "me gusta porque no te callas".