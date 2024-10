Qué actor se encuentra consolando a Guillermo Francella tras la separación: "Está muy angustiado"

Guillermo Francella y Marynés Breña estarían separados. Aunque ninguno de los dos salieron a aclarar la noticia, Yoyi Francella (hija) habló en Intrusos en el Espectáculo y por sus dichos confirmó que sus papás se encuentran transitando un complicado momento pero que están bien.

"Estamos todos bien, la verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, nos amamos y tenemos contacto. Está todo realmente muy bien. Tampoco tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo, es un tema de ellos. Creo que lo importante es que estemos bien todos, como familia nos conocen hace mucho tiempo", sostuvo Yoyi.

Además agregó: "Lo bueno es que estamos bien, mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro". En medio de esta declaración se supo que el "Puma" Goity es el actor que está apoyando en todo este complicado momento que está pasando Guillermo con su mujer.

En Socios del Espectáculo, Nancy Duré dio todos los detalles: "A mí, lo que me dijeron es que ya hace 6 meses, confirmando lo que dice Paula, existe esta situación de crisis terminal y que por lo menos durante mucho tiempo, no sé si hasta el día de hoy, siguieron compartiendo la casa".

Luego agregó: "Me agregan otro dato que no lo teníamos, que es que en los Martín Fierro, Guillermo realmente estaba angustiado. ¿Y saben quién sabe todo y con quién se fue a festejar ese premio porque no quería pasarla solo? Con el Puma Goity, que es íntimo amigo de él", sostuvo.