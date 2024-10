Pampito y Tyago Griffo se enfrentaron por el polémico video con su expareja: "No tengo nada que ocultar"

En los últimos días, Coti Romero se peleó fuertemente con Gladys "la bomba tucumana" y la ex Gran Hermano sacó en cara el video donde se puede ver a Tyago Griffo dandole una cachetada a su expareja Azul López. Esto hizo que Tyago Griffo salga a defenderse de lo que se dijo y en Intrusos dio detalles.

Coti había expresado que "Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar", sostuvo la exparticipante del Cantando 2024 que finalmente terminó renunciando luego de toda la polémica que generaron su declaraciones en la pista del programa de América.

Tyago en el programa que conduce Florencia de la V habló sobre el tema y hubo una pequeña pelea con Pampito, panelista del ciclo: "Fue una situación fea, en la cual no tenía ganas de tocar un tema delicado en este lugar. Lo que dije lo van a ver esta noche", comenzó contando el participante.

Respecto a los dichos de Coti Romero en la pista del programa con las que hizo que Gladys abandone el piso, Tyago sostuvo que "A mí lo que diga Coti no me importa, no la conozco y no sabe nada de lo que ocurrió ahí. Nadie sabe lo que sucedió", subrayó el hijo de "la bomba".

Mirá el video

Pampito le preguntó si quería aclarar lo sucedido en el video y allí él agregó: "Lo que sucedió no lo puedo contar. Eso es lo que decís vos. ¿Vos sos juez o qué? Si vas a juzgar a una persona y emitir un juicio de valor..No voy a contar lo que pasó, pero fue grave", expresó Griffo.