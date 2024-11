El exnovio de Morena Rial reveló por qué pidió la tenencia de su hijo: "Corría riesgo su vida"

En las últimas horas, Facundo Ambrosioni, expareja de Morena Rial con quien tuvo a Francesco, su primer hijo festejó en sus redes sociales el falló a su favor que determinó la tenencia definitiva del menor de edad y compartió una tierna historia en su cuenta de Instagram.

"Mi familia. Un gran día. ¡Vamos por más juntos!" Pero esto no fue todo, ya que Camila, actual novia del joven le tiene un enorme cariño al pequeño y publicó en sus redes sociales la felicidad que tenía: "La espera fue larga, pero el amor siempre encuentra su camino".

En "Poco Correctos" Facundo dialogó con el Pollo Álvarez y contó por qué pidió la tenencia del menor y cuál fue el fundamento del juez para otorgarle el pedido: "Hay una amenaza muy grave por parte de la progenitora sobre Fran que creo que todos la saben. Corría riesgo la vida de él (Francesco)".

Además subrayó que "no fue fácil... Yo lo había presentando en primera instancia (al pedido) y la jueza falló a favor de la madre. Volví a apelar, volví a presentar más pruebas y gracias a Dios, estamos contentos porque vamos a estar mucho tiempo más con Fran viviendo en casa".

Facundo Ambrosioni habló luego de que la Justicia le dio la tenencia de su hijo

También sostuvo que Francesco tuvo oportunidad de hablar y expresó que "la asistente social vino a casa y asistimos a todos los lugares que nos pidieron ellos", Facundo contó además que "la otra parte no se presentó directamente entonces me parece que mucho interés no había".