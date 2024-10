Camila Lucca, la bailarina mendocina que trabajó con Lali, Tini y María Becerra

Camila Lucca nació en Guaymallén, en la Provincia de Mendoza, en el seno de una familia ajena a las artes, su papá es empleado público y su mamá es docente, pero ella dejó florecer su amor por la danza. Hoy, radicada hace 9 años en Buenos Aires, es una de las bailarines más trascendentes del mundo artístico en Argentina.

Con una extensa trayectoria vive hace casi 10 años en Buenos Aires y ha trabajado en la primera línea del mundo artístico en distintos rubros como es bailar en el Teatro Colón, bailar en la apertura del programa de Susana Giménez, salir de gira con Tini y ser parte del equipo de Lali.

Recibida con la Tecnicatura en Danzas en Instituto Fundación por el Arte en Mendoza, sus primeros pasos fueron en Vendimia, además de trabajar en algunos boliches de la provincia hasta que en el 2015 emigró a la capital de Argentina.

"Comencé a eso de los 13 años, no tan chiquita como me hubiese gustado", confiesa entre risas Cami. "La verdad es que tengo recuerdos de encerrarme en mi habitación y bailar durante horas", agrega remarcando que su primer acercamiento formal fue en la Academia de Sabrina Suden.

Hace poco estuvo en el prime time de la televisión en lo que fue el regreso de Susana Giménez a la pantalla chica. Ese mismo programa en donde tuvo su primera relación con las grandes ligas ya que fue parte de un show que brindó Chano, en el 2015, en el programa de la diva de los teléfonos. "Ensayamos en su casa me acuerdo, en un parque divino que tenía", recordó sobre ese encuentro con el cantante de Tan Biónica.

Camila Lucca fue parte de la apertura del programa de Susana Giménez.

Luego la vida la llevó a trabajar con Tini en el año 2017 en lo que fue "de la experiencia más completa de mi vida. No era tan común en su momento el trabajo y la gira con artistas acá en Argentina. Viví muchas experiencias, desde trabajar con coreógrafos internacionales, a hacer el show en diferentes climas y venues o ser la dance captain, todo eso me ayudó mucho a crecer no solo en lo laboral sino también en lo personal", cuenta Cami que hizo tres tours mundiales con Tini.

En la actualidad es parte del equipo de Lali en lo que "el desafío fue diferente, llegó en un momento de mi vida donde lo necesitaba, me dio el click y la consciencia para seguir empujándome a más como bailarina. La energía y las coreografías son desafiantes y además me siento más identificada con su música, el estilo musical", destacó.

Sus comienzos fueron en Mendoza, pero sus grandes pasos en la escena fueron una vez aterrizada acá en Buenos Aires. Sin embargo destacó que en su provincia natal hay "mucho talento, versatilidad y gran cantidad de propuestas, pero sigo sin entender muchas veces la falta de unión entre algunos grupos, ámbitos o estudios. Sin generalizar claro está, pero todavía está ese concepto de pertenencia distorsionado". Camila Lucca acompañó a María Becerra en su presentación en TV.

Sobre la danza a nivel nacional remarcó que es consciente que hoy no se considera indispensable para la sociedad, pero "en realidad el arte y el entretenimiento están ligados completamente a la educación y a la salud. Los recortes afectaron a muchas áreas, este año principalmente hubo muy pocas producciones artísticas, por suerte en esta segunda mitad del año comenzó a remontar, aunque no del todo bien remuneradas", destacó Lucca.

Camila es profesora y en sus clases enseña coreografía y heels. Además con dos profes de Argentina organiza seminarios internacionales con profesores de distintas partes del mundo.