Marcelo Polino defenestró a Martín Salwe en el Cantando 2024: "Ridículo"

El Cantando 2024 está teniendo momentos muy convulsionados luego del fuerte enfrentamiento entre Coti Romero y Gladys "la Bomba tucumana", que terminó con la renuncia de la artista en pleno vivo luego de que la participante acusó a su hijo de ejercer violencia de género. Pero esto no terminó allí, Marcelo Polino se cruzó fuertemente con el locutor del programa tras la renuncia de Coti.

"En el momento en el que estoy en mi vida ahora decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento ahora acá. Tenía un viaje planeado para diciembre y me iba a bajar, pero me parece que lo voy a adelantar", expresó la correntina.

Además agregó que "Decido bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida en el que puedo decidir. Así que hoy decido que me bajo del Cantando". En medio de todo esto, Martín Salwe tuvo un comentario que no le gustó para nada a Marcelo Polino quien apoyó a la participante.

"Vení, vení, que te vamos a dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo", comentó Marcelo ante la tristeza evidente de Coti tras realizar el anuncio. Fue allí cuando el locutor expresó la frase "que no se vacha" y desató la furia del jurado que le tuvo que parar el carro de manera polémica.

Marcelo Polino se cruzó fuertemente con Martín Salwe en el Cantando 2024

"Que no se vacha, dice Martín. Ridículo. No es momento para hacer chistes. Está llorando, Coti. ¿Sabés que estoy por primera vez de acuerdo con el fan de Wanda este año? Nos tiene repodridos Salwe. Cuando estamos hablando un tema serio, sale con una estupidez creyendo que es gracioso. ¿Por qué no te callás, flaco?", expresó furioso Marcelo Polino.