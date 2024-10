La furiosa pelea de Nancy Pazos y Noe Antonelli en pleno vivo: "No hay respeto"

Nancy Pazos y Noe Antonelli protagonizaron una nueva pelea al aire cuando se encontraban hablando sobre el paro que convocaron para el miércoles 30 de octubre. Lo cierto es que las cosas no vienen bien desde hace un tiempo y este nuevo cruce dejó más que claro todo lo que sucede entre ellas.

Pazos, semanas atrás había expresado que las opiniones que realizaba su compañera eran de Tik Tok y esto lo dijo en pleno programa, algo que no le gustó para nada a Noe. Los ánimos se calmaron pero volvieron a pelearse y Georgina tuvo que intervenir en la discusión.

Todo comenzó cuando Noelia comentó respecto al paro que "Si están juntando todo para hacer más ruido y más presión, entonces es una extorsión". Esto sorprendió a su compañera que inmediatamente tuvo una contundente respuesta: "Confundir derecho con extorsión es claramente una situación de implicancias que tienen que ver con falta de conocimiento".

"Ah, hoy tengo falta de conocimiento. Ayer tenía una opinión de Tik Tok", retrucó fuertemente la panelista. Georgina inmediatamente las paró en seco a ambas subrayando que "Chicas, son grandes. Les pido que no se agredan y que sea con respeto. No soy su mamá para andar diciéndoles".

La furiosa pelea al aire entre Nancy Pazos y Noe Antonelli

Pero esto no quedó allí y Noe Antonelli quien estaba furiosa volvió a arremeter contra Nancy: "Nancy no tiene respeto diciendo que a mi me falta conocimiento. En esta mesa no dicen nada. Me acostumbré a sus malos tratos y desacreditaciones. Son cosas que se deben soportar pero también tiene que haber un límite".