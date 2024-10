Niall Horan y la nostalgia de One Direction, protagonistas de una noche mágica en el Movistar

La nostalgia suele ser una de las emociones más fuertes en las personas porque nos transporta a lugares que, generalmente, nos producen recuerdos felices de épocas pasadas. La música, además, es un gran hilo conductor de sensaciones. Entonces, si se mezclan la nostalgia y la música la ecuación produce hechos inolvidables como puede ser la existencia de la banda británica One Direction.

El quinteto, formado por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, fue creado a raíz del programa The X Factor. Con un auge internacional admirable, la banda duraría apenas cinco años ya que en el 2015 le pondrían una pausa a la banda que nunca volvió a reunirse en su formato original.

Pero claro, cada uno de sus integrantes en formato solista comenzaría una exitosa carrera que los llevaría a recorrer el mundo en ese formato, pero con el cancionero de One Direction y la nostalgia en sus hombros.

One Direction solamente duró cinco años antes de separarse y comenzar sus carreras solistas.

Argentina es una de las grandes protagonistas ya que el fanatismo suele ser característico y remarcado por todos los artistas que pisan estas tierras. Esta vez el turno fue de Niall Horan. El cantante irlandés de 31 años llegó este miércoles al Movistar Arena para repasar sus canciones solistas y las de la emblemática banda.

Esta visita generó un nuevo movimiento para las fanáticas del quinteto que ya habían podido disfrutar de Louis Tomlinson en mayo, cuando se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield, mientras que Harry Styles tuvo su última visita a Argentina en diciembre del 2022 cuando actuó durante dos noches consecutivas en el estadio de River Plate.

Las luces fueron muy importantes en el desarrollo del show de Niall Horan.

Niall Horan tuvo un condimento especial ya que en la platea, al igual que sucedió en el show de Louis en Vélez, estaba Liam Payne. Su excompañero de banda le ponía la pizca de alegría a la previa del show bailando "La Macarena" en el palco del Movistar Arena, minutos antes que Niall suba al escenario.

Sobre las 21 fue el momento en que la banda apareció en escena para darle paso al ingreso de Horan cantando "Nice to meet you", el track elegido para comenzar un show que duró casi dos horas.

“Small Talk”, “On a Night Like Tonight”, “On the Loose”, “The Show” y “Seeing Blind” fueron otras de las canciones que sonaron en el recinto ubicado en Villa Crespo. Niall Horan estuvo acompañado de una banda que sonó impecable.

Tras su intento fallido de venir a Argentina en el 2020 y tener que suspender el show por la pandemia, en esta ocasión Niall Horan pudo cumplir ese paso previo y se lo hizo saber al público en lo que fue un show sin igual.

Tras recibir una ovación de las casi 12 mil personas presentes, al grito de "Niall, Niall", el irlandés habló en castellano con un simple: “¿Qué pasa Buenos Aires?”. “Qué bueno estar de vuelta después de varios años. Vamos a pasar un momento genial. Quiero que se cuiden entre ustedes, hay mucha gente adelante del campo”, pidió, ya en su idioma nativo, el artista.

Sumado a un emotivo set acústico de tres canciones en la pasarela, acompañado de su banda, Niall Horan cantó “Black and White”, “Paper Houses”, “This Town”, “You Could Start a Cult”, “Heaven” y “If You Leave Me”. Niall Horan se mostró sorprendido antes el grito de los fanáticos.

Por supuesto que hubo un momento One Direction cuando llegó “Stockholm Syndrome”. Esta canción forma parte del disco "Four" (2014) y fue uno de los momentos más emotivos de la noche con Niall sobre el escenario y Liam bailando en la platea.

El cierre del show, sumado a la ovación generalizada del estadio, llegó con “Everywhere” o “Mirrors”.