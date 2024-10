¿Hay química? El ida y vuelta de Wanda Nara y Gastón Edul en redes sociales

El debut de Bake Off Argentina en la pantalla de Telefe no solo trajo consigo desafíos culinarios, sino que también desató rumores sobre un posible acercamiento entre Wanda Nara, conductora del programa, y el periodista deportivo Gastón Edul, uno de los participantes famosos. A lo largo del primer episodio, los televidentes no solo se concentraron en las tortas, sino en un curioso ida y vuelta entre ambos, tanto en redes sociales como en televisión.

Todo comenzó cuando Gastón Edul compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos relacionadas con su participación en el certamen de pastelería. En la imagen de portada se lo veía concentrado y pensativo en la cocina, a punto de preparar un Lemon Pie. "Seguimos, un paso más", comentó Edul, mostrando entusiasmo por su progreso en el programa. La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar, generando una ola de comentarios entre los seguidores.

Con su característico estilo pícaro, Wanda no dejó pasar la oportunidad y le lanzó una pregunta a Edul: “¿En qué pensás?”. La respuesta del periodista deportivo fue igual de ingeniosa: “En el Lemon Pie”. Este breve intercambio rápidamente llamó la atención de los fans del programa, quienes no dudaron en comentar la posible "química" entre ambos. Comentarios como “Dale Wanda, hacelo por todas” y “Una que no pierde el tiempo” comenzaron a inundar las redes.

La interacción no terminó ahí. En un nuevo comentario, Wanda agregó: “Me parece bien, hacelo en casa”, lo que avivó aún más las especulaciones. Este intercambio, además de hacer reír a sus seguidores, dejó a muchos con la pregunta en el aire sobre si entre ellos hay algo más que una simple relación profesional dentro del reality de pastelería.

El cruce entre Wanda y Gastón se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del debut de Bake Off Argentina. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, el divertido ida y vuelta que compartieron frente a sus seguidores dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y teorías por parte del público. Mientras tanto, la competencia sigue adelante, y habrá que ver si el humor y la complicidad entre ambos continúan en las próximas emisiones del programa.