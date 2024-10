La furia del hermano de Guillermo Francella con la periodista Paula Varela: "La voy a encontrar"

Paula Varela en las últimas horas dio a conocer que Guillermo Francella y Marynés Breña se separaron luego de una larga crisis que los afectó. Por el momento ni el actor ni la mujer salieron a aclarar o desmentir esta información que dio la panelista de Socios del Espectáculo.

"Separación. Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y su mujer, Marynés, después de 36 años de estar juntos, se separaron, pasaron una crisis muy profunda, ambos siguen compartiendo eventos familiares", expresó Paula Varela respecto a los detalles.

Lo cierto es que en el programa "Desayuno Americano" (el trece) fueron a buscar al hermano de Guillermo y estalló de furia contra la periodista al punto que la insultó fuertemente: "A esta mina la voy a encontrar... Te digo más, ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y apellido de esta mina y mandarla a la con... de su madre, te lo juro". expresó enojado.

Además sostuvo que "ella mintió que es lo peor, por eso hay tanta calumnia en la prensa". Lo cierto es que Paula Varela habló en Intrusos tras escuchar al hermano del actor y sostuvo que "no me parece educado. Yo no lo conozco a él, si a Guillermo y se que él no es así y no se maneja así", expresó.

La furia del hermano de Guillermo Francella con Paula Varela

Lo cierto es que en por el momento no han salido a desmentir la información y la periodista confirmó que chequeó la información con personas muy cercanas a la pareja y por este motivo dio la información a través de las redes sociales. También Paula confesó que "Guillermo no está enojado conmigo".