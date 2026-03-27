Guillermo Francella regresa al teatro con "Desde el jardín": fechas, lugar y entradas para verlo en escena

Este fin de semana, Guillermo Francella vuelve a las tablas porteñas de la mítica calle Corrientes de la mano de la obra “Desde el Jardín”. La obra se estrenará el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan (ubicado en Av. Corrientes 1343), con funciones programadas de jueves a domingo.

Se trata de una adaptación teatral de la novela “Being There”, escrita por Jerzy Kosinski y publicada en 1971. Además, la obra también toma como referencia la película homónima estrenada en 1979 y protagonizada por Peter Sellers.

El elenco de “Desde el jardín” está integrado por Andrea Frigerio y Martín Seefeld en roles coprotagónicos, junto a un reparto que incluye a Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Diego Jaraz, Carla Pandolfi, Horacio Erman y Mayra Homar.

La producción general está a cargo de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel. En tanto, Marcos Carnevale estuvo a cargo de la adaptación y de la dirección de la obra para la versión argentina.

“Desde el Jardín” cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella); unhombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad.

El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido; un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chancepronto será su mejor medicina. Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo,se convierte en un sabio accidental.

Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

La música original de Desde el jardín, grabada en Los Ángeles

La obra Desde el Jardín presenta un soundtrack original compuesto por Damian Kompel, desarrollado en el marco de su trabajo en la industria de música para cine en Los Ángeles. El proyecto propone un cruce entre el lenguaje cinematográfico y la escena teatral, con una identidad sonora pensada específicamente para la obra.

Guillermo Francella regresa al teatro con "Desde el jardín" Desde el jardín se estrena este jueves en el Teatro Metropolitan. Gentileza

La música fue interpretada por músicos de Hollywood con créditos en producciones como The Incredibles y Spider-Man: No Way Home, y grabada en Bandrika Studios, el estudio del compositor Nathan Barr, donde también se registraron bandas sonoras de producciones como Jojo Rabbit y Avatar: Fire and Ash. Además, cuenta con orquestaciones de Kyle Daniel Gordon, cuyos trabajos recientes incluyen el álbum LUX de Rosalía, Oppenheimer y Bridgerton, entre otros.

Con más de 40 músicos involucrados, el soundtrack combina una orquesta de cuerdas con un ensamble en Los Ángeles que incluye quinteto de vientos, arpa, piano y solistas de cuerda. A esto se suma un cuarteto de jazz, con solos del saxofonista Carlos Michelini.

El concepto artístico gira en torno a la búsqueda de una identidad sonora propia del jardín. La paleta musical está dominada por instrumentos de madera —flautas, clarinetes y oboes— que evocan un universo orgánico, donde el sonido remite a las texturas naturales de las plantas, las raíces y las flores.

Cómo sacar entradas para ver Desde el jardín

Las funciones de Desde el jardín se realizarán los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en dos horarios y los domingos a las 19.

Las entradas están disponibles a través del sitio oficial de Plateanet y en la boletería del teatro.