El polémico y desagradable dato que revelaron sobre el entorno de Martín Pepa: "Los amigos le dijeron, 'boludo, que salgas con ella es un...'"

Pampita vivió una odisea durante septiembre. Y es que en ese momento, se empezó a rumorear que la modelo y Roberto García Moritán se encontraban en crisis, algo que desmintió el ahora ex Ministro de Desarrollo Económico. Sin embargo, el rumor se confirmó cuando el 28 de septiembre anunció su separación de la presentadora por medio de un posteo en Instagram (@Robergmoritan).

Si bien se ha hablado de infidelidades por parte del empresario, entre otros polémicos motivos, lo cierto es que ahora Pampita se encuentra en su mejor momento al estar en pareja con el polista Martín Pepa.

El polista y la modelo fueron vistos en el Teatro Colón.

La presentadora y el deportista fueron captados hace pocos días en un concierto en el Teatro Colón y no pasó mucho tiempo para que Yanina Latorre confirmara este nuevo romance, que según la panelista de LAM, surgió de la siguiente manera: "Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo 'ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?'. Y ahí los juntó". Varios periodistas han asegurado que ellos están muy enamorados, y que incluso él le envía flores todos los días a la modelo.

Sin embargo, parece que los amigos de Martín Pepa no se han tomado bien la novedad y este lunes en A la Barbarossa revelaron un polémico dato. "¡Martín! No te conozco y no me odies, pero ¡qué papel triste estás haciendo prestándote a esto! Entrando a Tequila y que te corran las cámaras ¡Seca a nivel pase de uva!", dijo Analía Franchín.

Esto fue lo que contó Analía Franchín en A la Barbarossa sobre el entorno de Martín Pepa

Luego, la panelista contó: "¿Saben lo que le dijeron lo amigos a Martín? Lo que voy a decir es polémico. Le dijeron: ‘Boludo, que salgas con Pampita es un quemo, es como si salieras con otra vedette rubia' que no quiero nombrar porque ya me amigué, estuve peleada y ahora no".

"Todos sabemos en esta mesa que uno puede estar con alguien y no mostrarse, Carolina hace todo para el público y está bien y todo lo que ustedes quieran, ahora ¿prenderse en esa?", cerró Franchín.