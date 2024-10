Celeste, el dúo que es la nueva promesa de la música argentina

El talentoso dúo compuesto por Joaquín Jacob y Alma Pellegrini, presentó su single debut, "Lejos de Casa". La canción nos trae la sensación de viajar sin destino alguno lleno de expectativas, pero a sabiendas de que partimos de nuestro hogar. Los artistas dejan en claro el talento que tienen haciéndonos vibrar con su voz, en una balada pop melancólica que nos llena de emociones.

El próximo 6 de Naviembre, Celeste se estará presentando en La Tangente en un prometedor show con formato de banda completa presentando su nuevo single. MDZ dialogó mano a mano con Joaquín y Alma que contaron cómo nació la banda, cómo es su actualidad musical y distintas experiencias que han vivido con artistas de primera línea como Abel Pintos y Leiva.

"Nosotros nos estamos haciendo de abajo, defendemos el género de la canción. Vinimos a buscar algo en concreto, que es hacer canciones y arte en una ciudad tan grande como es Capital. Y nada, nos gusta hilvanar versos y uno de nuestros mayores referentes, que tuvimos la posibilidad de conocerlo, es Leiva", cuenta Joaquín, nacido en Bahía Blanca.

- ¿Cómo lo conocieron a Leiva? ¿En qué contexto?

J: Tengo un amigo que es músico, que lo conoce y han trabajado juntos y son amigos. Y él sabe que yo lo admiro fuertemente a Leiva, sobre todo el último disco que fue una gran inspiración para nuestra música. El último disco de Leiva nos unió musicalmente. Como que muchas de las canciones que nacieron en Celeste tienen que ver con el último disco de Leiva. Entonces es una figura importante para los dos. Un día mi amigo me dijo, "che, ponete lindo que vamos a ir a un bar que tengo una sorpresa". Nos fuimos acá a Makena y estábamos tomando una cerveza y de la nada veo que cae un tipo con sombrero y una mística enorme. Y estaba enfrente mío y pidió un whisky, me acuerdo. Y mirá la hermosa persona que es, que a mí, que estoy comenzando en el camino de escribir canciones, me estuvo hablando una hora y media y aconsejándome por qué camino podría llegar a tomar para escribir canciones. Y hablándome de la carrera, de la vida, de qué está bien, de qué está mal. Y al otro día nos invitó al show. Todo eso fue muy imprevisto y yo no le pude decir a ella de que venga.

A: Yo me levanté al otro día a la mañana y me llega a Whatsapp una foto de él con Leiva. Y yo le digo, "vos sos re malo. ¿Cómo no me llamaste?" Y bueno, nada, me recalenté jaja. Pero bueno, después al otro día surgió la posibilidad de que podamos ir nosotros a la puerta del Luna Park, ir y tocar canciones y nada, como conectarnos con ese lado también e ir a ver el show de Leiva. Y fuimos y después el chabón lo conocimos.

J: Santi, un amigo nuestro, nos sacó una foto que no se ve para nada bien la foto, pero quedó para la historia. Así que nada, felices de conocer a Leiva.

Alma y Joaco estuvieron invitados a la ceremonia de los Premios Gardel.

- ¿Por qué Celeste?

- Hay una más real y más básica y una más romántica. La romántica es que, bueno, Joaco es de Bahía Blanca, yo soy de Villa Constitución, Santa Fe. O sea, los dos nos venimos acá como en búsqueda de lo mismo, de las canciones, de un sueño. Y nada, también un poco habla de eso la canción Lejos de Casa. Y nada, el nombre Celeste surgió en el contexto romántico porque tiene que ver con este significado que tienen para nosotras las canciones. Las canciones que Joaco empezó a escribir para Celeste y las que ya tenían, traían como un sentimiento fuerte con el mar, con el cielo, porque él viene más del sur y suele ir a la playa. Y nada, como que esa cosa más romántica viene por ahí. Y el otro significado es que un día nos sentamos y dijimos, hay que poner un nombre. Él dijo Azul, yo dije Celeste, quedó Celeste y ya.

- Esta canción, ahora el show, ¿en qué momento los agarra?

J: - Compartimos hasta incluso similitudes en las carreras. Porque yo comencé así a estudiar canto y a meterme en este mundo a los cinco o seis años, y ella también. Yo creo que nos agarra en un momento buenísimo, porque tenemos 22 años, adquirimos mucha experiencia. Por suerte, musicalmente nos pudimos relacionar de gente que admiramos mucho. Tanto, no sé, gente como Abel Pintos, que hemos tenido la chance y la posibilidad de poder hasta trabajar con él. Entonces, te nutre y te llena un montón de conocimiento que en este show que vamos a hacer el 6 de noviembre en La Tangente se va a ver reflejado.

A: - Es el inicio, es Celeste. Incluso esta primera canción, ya cuando la escuchamos, que está mal, creo que le pasa a todos los artistas, es como que la escuchás y decís, "uuuh, ya me queda vieja", porque esta fue la primera canción de 30 que ya hay escritas. Entonces, el 6 de noviembre vamos a hacer un show donde vamos a tocar 18 canciones. Hay un par de covers para que la gente no se aburra y hay artistas invitados también. El show en La Tangente será el próximo 6 de noviembre.

- ¿Cómo fue eso con Abel Pintos?

J: - Él es tocayo de mi ciudad, de Bahía Blanca. Entonces, yo iba mucho a la puerta de los hoteles cuando él caía a la ciudad, y ahí empezamos a tener un contacto. Y cuando yo me vine a vivir acá a Buenos Aires, fue como... "Che, ando por acá, ¿qué onda? ¿Pinta alguna?" y me dijo "¿Qué hacés acá solo? Estás re loco. ¿Qué venís a hacer?" , le dije que quería ser artista y ahí nada, empecé a trabajar en canciones con él. Y ella lo mismo. O sea, habían abierto como una productora, y ella manda un mail, y a través de ese mail que llega a la productora, un amigo mío me dice, "che, hay una piba, mirá lo que canta". Y fue ahí como que tuve una conexión, y me acuerdo cuando hicimos el dúo, Abel nos invitó a cenar, y tuvimos una charla, y fue una experiencia hermosa, que nos motivó mucho a decir, "sí, loco, es esto lo que queremos hacer". Así que es como hay un aliado creativo y de la vida para nosotros dos que... Te amamos, lo amamos.

- ¿Alma, cómo fue estar en el reality Canta conmigo ahora?

- Fue raro, estuvo bueno igual, porque de hecho yo soy fiel creyente de que cada paso, cada cosa que uno haga, lo va a llevar a otro lugar, y por lo tanto... Cada paso que doy va narrando un cuento. Me vine a estudiar música a la escuela de Cris Morena. Después en el medio hice este casting para un programa de Tinelli, que dije a ver qué pinta, qué sé yo, y viendo qué onda, pero no sabía para dónde disparar, sinceramente. Arranqué, empecé a pasar etapas, pasar etapas, pasar etapas, y en el medio conozco a esta persona, que también conoce a Joaco, que está dentro de la productora Abel. Yo me quería matar, porque yo dije, "¿qué hago acá en la televisión?", pero bueno, dije "voy a aprovechar esto para algo". Entonces, cada vez que salía una presentación mía en el 13, yo agarraba el link de YouTube y se lo pasaba a Jorge, este amigo que nos presentó con Joaco.