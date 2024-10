Young Miko le dedicó una canción a Tini Stoessel y se volvió viral

Tini Stoessel se encuentra en uno de sus mejores momentos personales pero también profesionales. La cantante grabó con el grupo británico Coldplay y además estuvo presente cantando con Morat en la presentación que hizo la banda colombiana en el estadio de Vélez Sarsfield semanas atrás.

Sin embargo, a Tini la rodea el rumor de un romance con Young Miko, compositora puertorriqueña. Es que en sus redes sociales dan indicios de un supuesto romance luego de una foto que subieron abrazadas y un comentario de Miko en un posteo de la artista argentina.

En medio de todo esto, Young Miko brindó un fabuloso show en Rosario y la presencia de Tini no pasó para nada desapercibida. En un video que se viralizó en las redes sociales, se la puede ver a Stoessel detrás del escenario a su quien por ahora es su amiga, ya que no han confirmado ningún tipo de romance.

Mientras la puertorriqueña cantaba su hit "Fina", se dirigió a la parte del costado del escenario para dedicarle la frase "No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loca". Esto hizo que todos los presentes griten eufóricamente luego del gesto que tuvo Miko con Tini Stoessel.

Young Miko le dedicó un tema a Tini Stoessel en medio de los rumores de romance

Lo cierto es que las artistas no han confirmado un noviazgo y todo se queda en los rumores que se viralizan a través de las diferentes redes sociales. También salió a la luz un tatuaje que tienen en común la puertorriqueña y la argentina que es una llave que ambas llevan tatuadas en distintas partes del cuerpo.