Lismar, la promesa dominicana que revoluciona la música mundial

Originaria de Los Mina, un sector popular de Santo Domingo, República Dominicana, conocido por haber dado origen a los artistas más prolíficos del movimiento, Lismar se interesó desde muy temprana edad por las distintas formas de arte, comenzando por la pintura y el dibujo. Su vida dio un giro musical cuando le regalaron una guitarra a la edad de 7 años.

Su conexión con la música se profundizó cuando descubrió el programa de TV “Violetta” que la inspiró a componer su primera canción para su mejor amiga. A raíz de esto, su madre la inscribió en una academia de música durante 4 años, donde perfeccionó la guitarra, exploró el piano y tomó clases de canto.

Su identidad artística comenzó a tomar forma al sumergirse en su entorno familiar y sus arraigados vínculos con la cultura y la música de Los Mina, donde encontró inspiración y luego aval en artistas como Diway a.k.a. "El Lápiz Consistente" (considerado el padre del rap dominicano), El Pope, y El Fother entre otros.

Durante la pandemia, Lismar descubrió en el mundo del freestyle y el battle rap nuevas influencias que revitalizaron su interés por la música. Quedó enamorada de las BZRP SESSIONS y los torneos de Red Bull Batalla de Gallos. A través de práctica constante, LISMAR perfeccionó sus habilidades como freestyler, desarrollando una agilidad al escribir y una facilidad melódica únicas que le han permitido crear narraciones contundentes y afiladas, con las que los oyentes logran identificarse, atravesando cualquier barrera cultural.

Lismar dialogó mano a mano con MDZ y recordó cómo nació su participación en la “BZRP Music Sessions, Vol. 60”, además de hablar sobre su paso por Argentina y cómo afronta una prominente carrera a tan corta edad.

- ¿Cómo es tener 19 años y toda una carrera que te avala siendo una artista promesa mundial?

- Es verdad que soy muy chiquita, pero yo no siento que soy alguien especia, para mí yo soy normal. Soy una persona que está trabajando como todos los otros. Yo nunca como he llegado al punto de creer que, "wow, yo soy una artista que todo el mundo me conoce, yo soy diferente". No, para mí es como algo normal. Me encanta recibir ese cariño de la gente cuando me ven en la calle porque hay días que a veces uno está para abajo y necesita un abrazo o lo que sea. Y viene una gente, "¡Ay, Lismar, yo te amo!". A vece, cuando yo estoy un poco triste o lo que sea, hay una cosa que se llama Omegle que es para chatear con gente random y yo me meto ahí y ya. Se ponen locas conmigo y se me va el bajón. ¿Me entiendes? Eso es un privilegio que tenemos nosotros.

"Elvira & Tony" es el último sencillo de Lismar.

- ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que alguien te reconoció?

- Sí, fue bien loco, en verdad, fue bien loco. Porque yo estaba con mi mamá. Entonces tú sabes que para uno como artista es una sorpresa que te reconozcan en la calle, pero para los padres de uno es una sorpresa más grande todavía. Entonces eso fue como dos pájaros de un tiro. Yo estaba con mi mamá en una tienda comprando la comida y se me acerca una muchacha a la fila. Me dice, "¿tú eres Lismar? yo estoy loca contigo, yo tengo que tirarme una foto". Eso fue en verdad muy bonito, eso yo nunca lo voy a olvidar.

- ¿Y hace cuánto fue eso?

- Fue en 2022. En diciembre de 2022. Yo me acuerdo que ese día yo tenía un gorrito de Navidad y salí en la foto con ese gorrito jaja

- ¿Cómo te llegó la invitación de Bizarrap?

- Él estaba scrolleando ahí en Instagram, me encontró y me escribió de repente. Me dijo, "oye, Lismar, ¿puedes trabajar conmigo? Yo quisiera hacer música contigo". Yo no le dije nada en el momento, yo lo dejé en visto porque estaba en shock, me puse a llorar, brinqué, llamé a mi mamá, a mi papá. No sabía qué responderle, pero obviamente le iba a decir que sí, pero no quería verme como, yo no quería asustarlo. Yo estaba demasiado emocionada, en verdad, ese día. Y nada, yo le dije que claro, que sí, que. Y él me preguntó ahí que si yo podía viajar a Miami. Yo le dije que sí, pero yo no podía viajar, no tenía papeles, pero yo le dije que sí, como quiera. Y gracias al equipo tan bacano que yo tengo, pudimos conseguir eso de una vez. Pudimos agilizar ese proceso. Y nada, yo salí del país. Hicimos lo que teníamos que hacer en Miami. Y después, gracias a Dios, pude conocer a Argentina. Él me dijo, "yo quiero hacer otra canción, pero yo estoy aquí en Argentina, tú puedes viajar". Para Argentina, los dominicanos, necesitamos otra visa, entonces me hice amiga del cónsul de Argentina en República Dominicana y pude ir.

- ¿Y qué recuerdos tenés de cuando viniste a Argentina? ¿Qué conocés?

- En verdad me encanta mucho la vibra de allá. Yo estaba en la ciudad de Palermo, en el barrio de Palermo. Casualmente, yo estaba en el mismo hotel donde se murió Liam Payne, en Casa Azul. Yo estoy planeando hacer un viajecito, que no sea de trabajo, para ir a conocer Argentina, porque yo sé que es muy grande y tiene muchas cosas bonitas, que yo sé que me voy a inspirar mucho de ahí. Lismar cuenta que le "clavó el visto" a Bizarrap cuando la invitó a su session.

- Mencionaste a Liam. ¿Escuchabas One Direction cuando eras chica?

- Yo era fan de Violetta, pero una amiga era muy fan de One Direction y yo tengo recuerdo de cuando yo iba a su casa, que ella tenía pósters de One Direction y ahí conocí su música y eso. La muerte de Liam fue un shock. Cada vez que se muere un artista me da cosa, sobre todo cuando se mueren en esas circunstancias de drogas. Yo sé que la industria muy pesada y es la misma música que lleva a eso.

- Sabiendo esto, siendo chica, arrancando tu carrera, ¿cómo pensás manejar todo esto para estar cuidada?

- Yo siempre tomo terapia, desde antes de la música y todo. Para mí eso es fundamental, porque el músculo más importante del cuerpo para mí es el cerebro. Aparte yo también tengo una buena relación con mis padres y ellos están incluidos en mi proyecto. En algún momento yo caiga, que Dios no lo quiera, pero sé que la gente, mis amigos, ellos siempre van a estar.

- ¿Te ha pasado en estos dos años de carrera de tener momentos no tan buenos?

- Sí, sí, en verdad sí. Una vez yo estaba tan desanimada que dejé de hacer música. Yo dije "no voy a hacer música, yo voy a seguir estudiando en la escuela". Y los llamé a todos a mi casa para decirles. Los consejos que ellos me dieron y todo eso, en verdad como que me motivaron otra vez. Ese mismo día ellos mismos me grabaron... Nos fuimos por un sitio y ellos mismos me grabaron un freestyle.