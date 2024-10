Mirtha Legrand y la picante pregunta que le hizo a Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli

El sábado 26 de octubre Mirtha Legrand tuvo una gran "mesaza" con invitados de primer nivel. A cenar con la diva de El Trece, se presentaron Pietro Sorba, Elena Roger, Mariano Martínez, Gustavo López y Milett Figueroa, quien se encuentra en pareja con Marcelo Tinelli y están super enamorados.

Obviamente que La Chiqui no dejó pasar la oportunidad y le hizo una pregunta muy directa sobre la relación que mantiene con el famoso conductor. Milett al inicio de la charla sostuvo que "me vine a vivir a Argentina porque me enamoré" y aseguró que "nunca me había enamorado de esta manera".

Meses atrás se habló de una supuesta crisis que habría en la pareja, lo cierto es que Milett sostuvo en la mesa de Mirtha que están disfrutando de los diferentes momentos que atraviesan en esta relación amorosa. Además Mirtha aprovechó y le preguntó si el conductor le propuso casamiento.

Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa. Instagram: @milett

Esta consulta por parte de La Chiqui, incomodó a la pareja de Marcelo quien expresó de manera directa que "no hemos hablado de casamiento. Si no se da, se agradece igual el amor porque es lo más importante", confesó Milett sobre ese paso que todavía no dan en su romance.

La pregunta que incomodó a Milett Figueroa en la mesa de Mirtha Legrand

También repasó su rol como jurado del Cantando 2024 y comentó que "estoy contenta, disfruto mucho de lo que presentan y de lo que aprendo también". Además halagó a Nacha Guevara de quien según sus palabras aprende mucho y también comparte diferentes momentos.