El grave accidente que Mariano Martínez recordó en la mesa de Mirtha Legrand: "Casi pierdo la pierna"

Mariano Martínez fue uno de los cinco invitados que tuvo Mirtha Legrand en la "Mesaza" del día 26 de octubre, también estuvieron presentes Pietro Sorba, Milett Figueroa, Gustavo López y Elena Roger. En el inicio del programa, la conductora recordó un complicado momento que pasó Mariano tras un accidente y él contó todos los detalles.

Martínez sufrió un grave incidente cuando tenía nueve años luego de ser atropellado por un colectivo que le dejó consecuencias muy complicadas respecto a su salud. El actor no pudo caminar por tres años y fue su propia madre quien estuvo al lado de él en todo momento.

Todo comenzó con la pregunta que hizo La Chiqui sobre cómo descubrió que quería ser actor. Allí él expresó que "lo descubrí a los 12 años. Ese año había vuelto al colegio después de dos años y pico sin ir porque me había pisado un colectivo, entonces hice ese acto porque había vuelto a caminar bien".

El fuerte accidente que vivió Mariano Martínez en su infancia

Luego agregó: "Tuve un accidente a los 9 años. Estuve casi tres años sin caminar, casi pierdo la pierna izquierda. Me sacó en brazos de un hospital donde estuve un mes que fue donde me agarró gangrena. Ese día que actué en el acto, se aparecieron esas sensaciones me llevaron a ser actor".