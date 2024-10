Pepe Ochoa y su furia contra el hijo de Florencia Peña: "Está obsesionado comigo"

El Cantando 2024 está teniendo días de muchos cruces furiosos, una de las participantes que más pelea y tiene de punto a todo el jurado, es Mimi Alvarado, pareja de El Tirri (Primo de Marcelo Tinelli). Sin embargo, Pepe Ochoa y Juan Otero también revolucianan la pista con sus picantes peleas.

"Él me acusa de estar acomodado porque cantamos en inglés. Yo hablé con Eugenia, la jefa de coachs, y me confirmó que nadie pidió específicamente canciones en inglés", expresó el hijo de Florencia Peña en una entrevista pasada, además lo apodó "Popo" Ochoa y es algo que no le gustó para nada al periodista de espectáculo.

El panelista de LAM estuvo en "Desayuno Americano" y allí habló de su pelea contra Juan: "Estoy en un programa del canal muy importante y trae cola (LAM). Pero soy un tipo que elige qué guerras batallar. Entiendo qué me suma y qué no me suma dentro del show, La bardeada con Juan Otero no me suma", comentó.

Luego agregó: "Es un divino, lo adoro pero es menor de edad y no me voy a subir a esa. Me parece que está muy pasado y obsesionado conmigo, porque de cada cosa hace un tema. Me parece que no va", sostuvo el panelista respecto a sus cruces con el hijo de la conductora del Cantando 2024.

Pepe Ochoa furioso contra Juan Otero

Además dejó en claro que "yo podré ser lo que sea, pero no soy ni mala persona ni jodido. Soy un picante en la tele, me re divierte, pero ahora, la falta de respeto no me la voy a fumar". Lo cierto es que la pista de esta nueva edición está más picante que nunca entre jurados y participantes.