Jimena Campisi fue intimada por la Justicia tras exigirle la cuota alimentaria a Tomás Costantini

Jimena Campisi viene teniendo un complicado momento tras reclamar de manera constante a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales, la cuota alimentaria que tiene que pasarle Tomás Costantini a su hijo, Milo. En las últimas horas, la modelo contó que le llegó una intimación de la Justicia.

"Hace cuatro años que no lo ve, por decisión propia, tanto él como toda su familia.. Hoy peleo para que mi hijo tenga la cuota que le corresponde, que mantenga el mismo nivel de vida que sus otros tres hermanos", expresó en una entrevista que realizó en el programa A la Tarde.

Lo cierto es que Jimena contó a través de un video la polémica reacción que tuvo el entorno Costantini por sus constantes reclamos. Para una explicación más sencilla, le llegó una intimación de la Justicia para que borre los videos en donde salía hablando del tema y esto provocó la reacción de la modelo.

"Me obliga a borrar los cuatro videos que subí hablando de la cuota alimentaria y la lucha con mi hijo, me obliga a no salir en ningún medio, en caso de que lo haga tengo que pagar 2 millones de pesos. No voy a salir a hablar, voy a borrar los videos, voy a ir a juicio, y espero que el juez tome una determinación alguna vez", expresó en su video.

Jimena es apoyada fuertemente por su pareja, Cristian Cardozo, quien expresó: "Nunca, pero nunca vi a una mujer llorar tanto como estos días. Jime es un gran ser, fuerte, luchadora, sensible, que simplemente ama y defiende de las formas que cree y puede a lo que ama", comenzó.

Mirá el video

Luego agregó: "¿Qué es lo correcto e incorrecto cuando se trata de defender los derechos? Dios existe y elige a las almas más fuertes para dar las batallas más duras. Que sea justicia por tantas mujeres y hombres que atraviesan lo mismo que Jime", expresó Cardozo.