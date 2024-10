Revelaron qué hizo Roberto García Moritán cuando se enteró que Pampita salió con Martín Pepa

Tras cinco años de amor, Pampita y Roberto García Moritán le pusieron punto final a su historia y parece que no fue de la mejor manera. Después de que el ex Ministro de Desarrollo Económico afirmara a fines de septiembre que desde "hace un tiempo" se encontraba separado de la modelo. Sin embargo, la presentadora desmintió esto y expuso en Instagram las conversaciones con el empresario, dejando en claro que su relación estuvo bien hasta el 20 de septiembre.

Ahora, Pampita dio vuelta la página y le dio una nueva chance al amor. En los últimos días se empezó a rumorear que la conductora y el polista Martín Pepa están saliendo, y no pasó mucho tiempo para que Yanina Latorre confirmara que están de novios.

El polista y la modelo fueron captados en el Teatro Colón.

Este jueves en el programa que conduce por El Observador, la panelista contó: "Ya están de novios, confirmado. Los dos tienen 46 años y tienen en claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar".

"Se ven todo el tiempo. Están juntos y planean una vida juntos. Confirmado y esta persona no me miente. Les juro que es todo tal cual lo digo", sumó Latorre.

Esto fue lo que contó Yanina Latorre sobre Pampita y Martín Pepa en El Observador

Por otro lado, Marcia Frisciotti, quien maneja la cuenta de Instagram Gossipeame (@Gossipeame) y panelista de Empezar el día, compartió el video donde Yanina revela esta información y agregó un dato importante: qué fue lo que hizo Roberto García Moritán cuando se enteró que la modelo y el deportista salieron.

Marcia Frisciotti contó lo que hizo el ex Ministro de Desarrollo Económico cuando supo del encuentro de la presentadora y el deportista. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

"Todo muy mmm dijo la muda...Lo que si me dicen es que Moritán habría levantado el teléfono para ver si era verdad y del otro lado habría recibido la confirmación. A mi me dicen que este Martín Pepa es re divertido pero mujeriego, entre algunas cosillas más... A Pampi le deseo siempre lo mejor, ¡pero todo esto me da muy déjá vú!", reveló la panelista del programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine.