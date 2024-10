Dieron a conocer el romántico gesto de Martín Pepa para conquistar a diario a Pampita: "Todos los días..."

Después de la polémica separación de Pampita y Roberto García Moritán, el amor tocó nuevamente la puerta de la modelo y el afortunado es Martín Pepa, un reconocido polista. En estos últimos días se instaló el rumor de que la presentadora y el deportista comenzaron a salir, luego de que fueran vistos en un concierto del Teatro Colón.

Este jueves en El Observador, Yanina Latorre confirmó el romance entre ellos. "Ya están de novios, confirmado. Los dos tienen 46 años y tienen en claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar", comenzó diciendo la periodista de espectáculos.

Martín Pepa, reconocido polista.

Y agregó: "Se ven todo el tiempo. Están juntos y planean una vida juntos. Confirmado y esta persona no me miente. Les juro que es todo tal cual lo digo".

Mientras que en LAM, Latorre brindó más detalles de esta nueva relación. El conductor reveló el romántico gesto que tiene Martín Pepa con Pampita diariamente y que ha enamorado a la modelo.

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en LAM sobre el vínculo de Pampita y Martín Pepa

Todo comenzó cuando la panelista habló sobre el inicio de esta historia de amor: "Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo 'ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?'. Y ahí los juntó".

"A partir de ahí empezaron a hablar y empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada y les dijo a sus amigas 'me lo mandó la Virgen'", contó Yanina.

"A mí no me pasa, eso me deprime. Se te pudren todas juntas las flores. Pampita las debe vender las flores, con lo que le gusta la guita. Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina", dijo muy picante Ángel de Brito al escuchar a su colega.